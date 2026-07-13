Benny Blanco impulsa su apuesta por la música en español con 'Joven y Salvaje'

El reconocido músico presentó “Joven y Salvaje”, el primer sencillo de Hermoso, su próximo álbum de estudio en español, previsto para estrenarse el 14 de agosto. La canción cuenta con la participación de la rapera española BB Trickz, cuya interpretación aporta una identidad fresca y desafiante a un proyecto que busca conectar con nuevas audiencias a través de sonidos contemporáneos y una propuesta artística de alcance internacional.

El lanzamiento marca el inicio de la promoción del cuarto trabajo discográfico de Blanco, quien ha construido una sólida reputación dentro de la industria musical gracias a sus producciones para algunos de los artistas más importantes del panorama global. Con Hermoso, el productor apuesta por una colección de canciones en español, explorando nuevos matices creativos sin perder el estilo melódico que ha caracterizado gran parte de su carrera.

En “Joven y Salvaje”, la producción se apoya en una estructura sencilla y repetitiva que combina melodías envolventes con un beat inspirado en el house, creando una atmósfera dinámica y fácil de identificar desde los primeros segundos. Sobre esa base sonora, BB Trickz desarrolla una interpretación que refleja la intensidad, el desenfado y la espontaneidad asociados con la juventud, elementos que se convierten en el eje narrativo de la canción.

Durante uno de los momentos más destacados del sencillo, la artista interpreta la frase “Joven y salvaje/ No he dormido y es martes/ Un Stoley en el garaje/ Fumo zaza, estoy en Marte”, una estrofa que resume el espíritu libre que inspira la propuesta y que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del género urbano tras el estreno oficial del tema.

Además del lanzamiento en plataformas digitales, la canción llegó acompañada por un videoclip oficial publicado en YouTube. La producción audiovisual fue dirigida por Jake Schreier, quien desarrolló una puesta en escena minimalista dominada por un espacio completamente blanco. A lo largo del video, BB Trickz aparece desplazándose por ese escenario hasta comenzar a colocarse un traje completo de automovilismo, incluyendo mono de protección, cubierta facial, guantes y casco, en una secuencia visual que culmina con la explosión de fuegos artificiales dentro del recinto, aportando un contraste llamativo entre la sobriedad del ambiente y el desenlace lleno de color.

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El estreno de “Joven y Salvaje” también sirve como carta de presentación para Hermoso, un álbum que representa una nueva dirección artística para Benny Blanco. La decisión de desarrollar un proyecto íntegramente en español evidencia el creciente interés del productor por participar activamente en una escena musical que continúa consolidando su influencia a nivel mundial y ampliando su presencia en las principales listas de reproducción y plataformas de streaming.

La trayectoria discográfica de Blanco respalda esta nueva apuesta. En 2018 publicó Friends Keep Secrets, su primer álbum de estudio, mientras que en 2021 presentó Friends Keep Secrets 2, una ampliación del proyecto original que reforzó su presencia como artista además de productor. Más recientemente, en 2025, lanzó junto a la cantante y su esposa Selena Gomez el álbum I Said I Love You First, un trabajo colaborativo que alcanzó el segundo lugar del Billboard 200, consolidando otro importante éxito comercial dentro de su carrera y generando grandes expectativas alrededor del lanzamiento de Hermoso, su próximo proyecto discográfico.