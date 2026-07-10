Shakira recibe un emotivo regalo de Gianni Infantino durante el Mundial 2026

La artista recibió un regalo acompañado de una dedicatoria personalizada dirigida a la familia Mebarak , un detalle que reforzó el histórico vínculo entre la cantante y el fútbol mundial.

Shakira volvió a convertirse en protagonista de la actualidad internacional tras protagonizar un encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le entregó un balón oficial autografiado cargado de simbolismo que rápidamente captó la atención de millones de seguidores.

El momento fue compartido por el máximo dirigente del organismo rector del fútbol a través de sus redes sociales, donde también publicó un mensaje de reconocimiento a la intérprete barranquillera. La publicación generó una amplia repercusión entre aficionados al deporte y admiradores de la artista, quienes destacaron el valor sentimental del presente y la estrecha relación que Shakira ha construido con las grandes competiciones futbolísticas durante las últimas décadas.

Aunque pertenecen a ámbitos distintos, la música y el fútbol han coincidido en múltiples ocasiones gracias a la trayectoria de la cantante colombiana. Sus interpretaciones en eventos internacionales y sus canciones vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA la han convertido en una de las artistas más representativas de este tipo de celebraciones, logrando que su voz forme parte de algunos de los momentos más recordados del deporte.

Durante la reunión, Gianni Infantino sorprendió a Shakira al entregarle un balón oficial firmado con una dedicatoria especialmente pensada para ella y sus seres queridos. El mensaje no solo estuvo dirigido a la cantante, sino también a los Mebarak, apellido de su familia, un gesto que añadió un componente emocional al encuentro y que fue ampliamente comentado por los usuarios en las plataformas digitales.

Más allá del valor material del obsequio, fueron las palabras escritas sobre el balón las que despertaron mayor interés. La dedicatoria personalizada reflejó un reconocimiento que trascendió el ámbito profesional y puso de relieve la influencia que la artista ha tenido dentro de la historia reciente de los grandes torneos organizados por la FIFA, donde su música ha servido como puente entre culturas y aficionados de todo el mundo.

El encuentro también coincidió con una etapa de intensa actividad para Shakira, quien continúa desarrollando proyectos musicales y compromisos internacionales que mantienen su nombre entre los más relevantes del panorama artístico. Paralelamente, su cercanía con el universo del fútbol sigue siendo evidente, tanto por su participación en eventos de alcance global como por el impacto que han tenido sus interpretaciones asociadas a campeonatos mundiales.

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Tras la reunión, el presidente de la FIFA compartió un mensaje público dedicado a la cantante colombiana, en el que destacó la capacidad de su trabajo para conectar a millones de personas a través de dos lenguajes universales: la música y el deporte. En su publicación expresó un reconocimiento especial hacia la artista por el papel que ha desempeñado durante años en la construcción de momentos inolvidables para aficionados de distintos países.

El detalle entregado por Infantino convirtió un acto protocolario en una escena con un fuerte componente afectivo. Un simple balón oficial pasó a representar el reconocimiento institucional hacia una figura que ha acompañado algunos de los mayores espectáculos futbolísticos del planeta y cuya trayectoria continúa vinculada a la pasión que despierta este deporte.

La imagen de Shakira sosteniendo el balón autografiado se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron el gesto y destacaron el significado de que la dedicatoria estuviera dirigida a toda la familia Mebarak. Ese elemento convirtió el regalo en un recuerdo de carácter personal que fue recibido con entusiasmo por sus admiradores.

Con este encuentro, la relación entre Shakira, la FIFA y el fútbol internacional suma un nuevo capítulo. El homenaje impulsado por Gianni Infantino reafirma el lugar que ocupa la cantante colombiana dentro de la memoria colectiva de los grandes eventos deportivos, donde su música ha acompañado celebraciones que permanecen grabadas en la historia del deporte y del entretenimiento mundial.