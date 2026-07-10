Bonnie Tyler y su inesperado legado en el fútbol argentino: la cábala de Maradona

La influencia de la artista en la música popular es incuestionable, pero pocas personas imaginan que dos de sus mayores éxitos terminaron convirtiéndose en parte de la historia del fútbol argentino .

Lo que comenzó como baladas sobre el amor y el desamor acabó transformándose, con el paso de los años, en un himno de las tribunas y en una de las canciones que acompañaron a la Selección Argentina durante la conquista del Mundial de México 1986.

La cultura futbolera argentina posee una tradición única: adaptar melodías internacionales y convertirlas en cánticos que poco conservan de su significado original. El ritmo suele imponerse sobre la letra y, una vez que una canción conecta con las tribunas, pasa a formar parte del repertorio de las hinchadas. En ese fenómeno han participado artistas de distintos géneros, pero el caso de Bonnie Tyler destaca por haber trascendido tanto las gradas como los vestuarios.

El primer vínculo surgió en 1977 con "It's a Heartache", uno de los mayores éxitos de la cantante británica. La composición hablaba del dolor sentimental y de las heridas provocadas por un amor fallido. Sin embargo, en Argentina la melodía encontró un destino completamente diferente. Su estructura rítmica fue adoptada por los aficionados, quienes reemplazaron la historia romántica por uno de los cánticos más reconocibles del fútbol nacional.

Con el paso del tiempo, la canción dejó de pertenecer exclusivamente al universo del pop para convertirse en una herramienta de presión desde las tribunas. Diversos investigadores de la cultura futbolística sitúan a la hinchada de Huracán como una de las primeras en popularizar aquella adaptación que posteriormente se extendió a estadios de todo el país. Así nació el tradicional cántico: “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, convertido durante décadas en una de las expresiones más temidas por futbolistas cuando el rendimiento del equipo no respondía a las expectativas.

Te puede interesar: Paris Hilton celebra el cierre del internado en el que sufrió abusos tras años de denuncias

Te puede interesar: Bad Bunny hace historia con el show del Super Bowl LX y alcanza récord de nominaciones en los Emmy 2026

La apropiación cultural de la obra de Bonnie Tyler no terminó allí. Seis años después, en 1983, la artista lanzó "Total Eclipse of the Heart", una poderosa balada producida por Jim Steinman que alcanzó repercusión internacional gracias a su intensidad interpretativa y su carácter épico. Sin proponérselo, esa composición también terminaría escribiendo un capítulo inesperado dentro de la historia del deporte argentino.

El responsable de incorporar la canción al universo futbolístico fue Diego Armando Maradona. En su libro México 86. Mi mundial, mi verdad, el capitán campeón del mundo recordó que el plantel mantenía una estricta rutina musical antes de cada partido. Durante los traslados en autobús hacia los estadios, existía una lista de reproducción que nadie alteraba y que formaba parte de las cábalas del equipo dirigido por Carlos Bilardo.

Entre las canciones elegidas figuraban "Eye of the Tiger", "Gigante Chiquito", de Sergio Denis, y "Total Eclipse of the Heart", interpretada por Bonnie Tyler. Aquella combinación acompañó emocionalmente al grupo durante toda la competencia y quedó asociada a una de las campañas más recordadas en la historia del fútbol mundial. La intensidad de la voz de la cantante británica se integró así a la preparación anímica de un plantel que terminaría levantando la Copa del Mundo.

Décadas después, ambas canciones conservan un lugar privilegiado dentro de la memoria colectiva argentina. Mientras "It's a Heartache" continúa resonando en las tribunas cada vez que los aficionados exigen una reacción de su equipo, "Total Eclipse of the Heart" permanece ligada a la mística que rodeó la consagración mundialista de 1986.

El recorrido de Bonnie Tyler demuestra cómo una obra musical puede adquirir significados completamente distintos según el contexto cultural en el que es adoptada. Lo que nació como un repertorio dedicado a las emociones personales terminó convirtiéndose en parte del patrimonio simbólico del fútbol argentino, uniendo para siempre la historia del pop británico con las pasiones, los rituales y las tradiciones de uno de los países más futboleros del mundo.