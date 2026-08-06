Matthew McConaughey visita al papa León XIV en el Vaticano mientras filma su nueva película

La reunión fue compartida por la modelo y empresaria a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del momento vivido con el pontífice.

Matthew McConaughey protagonizó un encuentro especial durante su estancia en Italia al participar, junto con su esposa Camila Alves, en la audiencia pública semanal del papa León XIV en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

La visita se produjo mientras el actor estadounidense permanece en territorio italiano por el rodaje de Positano, la próxima producción de Netflix que encabeza junto a la actriz ganadora del Premio Óscar Zoe Saldaña. La coincidencia entre el trabajo cinematográfico y la audiencia papal convirtió la jornada en uno de los momentos más comentados por los seguidores del intérprete.

Durante el encuentro con León XIV, McConaughey recordó un episodio muy significativo de su vida relacionado con Perú, país con el que el pontífice mantiene un estrecho vínculo al poseer también su nacionalidad. Esa referencia llamó la atención debido a que el actor ha hablado en varias oportunidades sobre la importancia que tuvo esa experiencia para su desarrollo personal y espiritual.

La presencia del protagonista de Interstellar en el Vaticano no sorprendió a quienes conocen su trayectoria. A lo largo de los últimos años, McConaughey ha manifestado públicamente la relevancia que la fe cristiana tiene en su vida. En 2025 publicó el libro Poems & Prayers, una obra centrada en reflexiones espirituales y religiosas que profundiza en su visión sobre la fe.

Además, en una entrevista concedida el año pasado a la revista Relevant, el actor habló abiertamente sobre sus creencias y sus hábitos religiosos. “Soy creyente. Creo en Dios. Voy a la iglesia una vez por semana; los domingos asisto, rezo y hago un examen de conciencia”, expresó, reafirmando la importancia que otorga a la espiritualidad dentro de su vida cotidiana.

Mientras desarrolla su agenda en Italia, McConaughey también trabaja en Positano, una producción de Netflix que combinará romance, acción y aventura. Según informó la plataforma de streaming, la historia seguirá a dos personajes que unen esfuerzos para ejecutar un complejo robo en la espectacular Costa Amalfitana, uno de los destinos turísticos más reconocidos del país europeo.

El reparto reúne además a destacadas figuras del cine internacional, entre ellas Toni Collette, nominada al Premio Óscar, y Karren Karagulian, conocido por su participación en la película Anora. La dirección está a cargo de Daniel Roher, cineasta que obtuvo el Premio Óscar gracias al documental Navalny. Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la fecha oficial de estreno del largometraje.

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La referencia del actor a Perú durante su encuentro con el pontífice tiene un trasfondo personal. Hace algunos meses, McConaughey reveló en el pódcast No Magic Pill que en 2012 decidió viajar al país sudamericano durante más de veinte días para alejarse del impacto emocional que experimentaba tras alcanzar la fama en Hollywood.

En aquella conversación explicó que necesitaba desconectarse por completo de la industria del entretenimiento para recuperar el equilibrio personal. Incluso confesó que durante ese viaje dejó de utilizar su nombre habitual y comenzó a presentarse simplemente como Mateo, con el propósito de vivir la experiencia de una manera más auténtica y alejada de la atención pública.

Al recordar ese episodio, el actor explicó las razones que motivaron aquella decisión. “Necesitaba volver a poner los pies sobre la tierra. Así que me desconecté. ¡Boom! Me fui a Perú. Necesitaba encontrar eso, comprobar esa validación. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo”, afirmó.

La coincidencia entre ese recuerdo y su encuentro con León XIV, quien también posee la nacionalidad peruana, añadió un componente simbólico a la visita. Mientras continúa el rodaje de Positano, Matthew McConaughey suma este momento a una etapa profesional y personal marcada por nuevos proyectos cinematográficos, la reflexión espiritual y experiencias que siguen fortaleciendo el vínculo entre su vida pública y sus convicciones personales.