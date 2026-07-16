Erling Haaland y Michele Morrone revolucionan las redes tras compartir en exclusivo evento

El delantero del Manchester City volvió a captar la atención del público internacional, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego.

Erling Haaland fue uno de los invitados destacados al exclusivo desfile Alta Sartoria de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Sicilia, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada al compartir con el actor italiano Michele Morrone, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento europeo.

Las imágenes de ambos conversando, abrazándose y posando juntos para los fotógrafos se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una ola de comentarios entre los seguidores del fútbol, el cine y la moda. La cercanía mostrada durante el evento dio paso a numerosas especulaciones sobre una posible colaboración artística, aunque hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que relacione profesionalmente al futbolista noruego con el protagonista de la exitosa saga 365 días.

El encuentro se produjo durante una de las citas más exclusivas del calendario internacional de la moda, organizada por la reconocida firma italiana Dolce & Gabbana. La pasarela reunió a celebridades provenientes del cine, la música, el deporte y el mundo del modelaje, convirtiendo a Taormina en el centro de atención del verano europeo.

Las fotografías compartidas por asistentes y por algunos de los propios invitados mostraron a Haaland y Morrone disfrutando de la celebración posterior al desfile con una evidente complicidad. Esa interacción alimentó rápidamente teorías en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a imaginar un futuro proyecto entre ambas figuras.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron hipótesis sobre una eventual película de acción, una campaña internacional de moda o incluso una colaboración publicitaria impulsada por el impacto mediático de ambos. Sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido confirmada y todo indica que la coincidencia respondió exclusivamente a la invitación realizada por la prestigiosa casa de moda.

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Tras concluir su participación con la selección de Noruega en el Mundial 2026, Haaland aprovechó parte de su descanso para asistir al evento en Sicilia acompañado por su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y por su compañero de selección Sander Berge. El atacante sorprendió con un elegante atuendo completamente blanco, reafirmando su estrecha relación con la firma italiana, de la que también es embajador.

La presencia del goleador en este tipo de encuentros no resulta una novedad. En los últimos años, el futbolista ha fortalecido su imagen fuera del deporte mediante colaboraciones con importantes marcas internacionales, consolidándose como uno de los atletas con mayor proyección comercial a nivel global. Su creciente influencia en la industria de la moda ha ampliado su alcance mucho más allá del fútbol.

Por su parte, Michele Morrone continúa expandiendo su carrera artística tras alcanzar reconocimiento internacional gracias a Netflix. El actor italiano no solo ha desarrollado una trayectoria en el cine, sino que también ha incursionado como cantante, modelo y diseñador, convirtiéndose en un rostro habitual de las campañas de lujo y de los principales eventos organizados por Dolce & Gabbana.

La gala también reunió a destacadas personalidades como Jennifer López, quien deslumbró con un exclusivo vestido joya diseñado especialmente para la ocasión. En la primera fila compartieron espacio figuras de renombre como Monica Bellucci, histórica embajadora de la marca, además del actor Christian Bale, otra de las presencias que despertó gran interés entre los asistentes.

El mundo del espectáculo también estuvo representado por Theo James, mientras que Léonie Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche al debutar como modelo sobre la pasarela de la firma italiana.

Aunque las imágenes de Erling Haaland y Michele Morrone impulsaron rumores sobre un posible proyecto conjunto, no existe información que confirme una colaboración. Por ahora, el encuentro permanece como uno de los episodios más comentados del desfile de Dolce & Gabbana, una cita que volvió a reunir en Italia a algunas de las personalidades más influyentes del deporte, la moda y el entretenimiento internacional.