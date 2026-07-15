Cara Delevingne rompe barreras con su histórica portada en Playboy

La modelo vuelve a marcar un hito en su trayectoria profesional al convertirse en la primera mujer abiertamente lesbiana en protagonizar la portada impresa de Playboy .

La actriz y modelo británica Cara Delevingne aparece en la edición de verano de la emblemática revista con un desnudo artístico que, según explicó, representa una expresión de libertad personal y una decisión tomada bajo condiciones que le permitieron sentirse plenamente identificada con el proyecto.

A sus 33 años, la artista posa únicamente con un corsé de encaje negro diseñado por Atsuko Kudo mientras sostiene un fósforo encendido frente a un cigarrillo. La sesión fue realizada por la fotógrafa Zoey Grossman con estilismo de Lana Jay Lackey, dentro de una producción que contó con un equipo creativo integrado mayoritariamente por mujeres y miembros de la comunidad queer, un requisito que Delevingne consideró fundamental para aceptar la propuesta.

Durante la entrevista publicada junto a la sesión fotográfica, la modelo explicó que esa condición fue decisiva para sentirse con control sobre su imagen. Al referirse al significado de participar en una publicación históricamente asociada a un público heterosexual, declaró: “Por supuesto, Playboy es una institución muy heterosexual. Por eso me pareció una especie de ‘que les jodan’ y un acto de rebeldía, y tener un equipo creativo liderado por mujeres increíbles —muchas de ellas queer— se sintió muy divertido y diferente”.

La portada también representa otro momento destacado para la revista, ya que Cara Delevingne se convierte en la primera supermodelo en vestir el tradicional traje de conejita de Playboy en una portada desde la aparición de Kate Moss en 2014, recuperando uno de los símbolos más reconocidos de la publicación.

En el perfil escrito por la novelista Ottessa Moshfegh, la actriz profundizó en la evolución que ha experimentado respecto a la desnudez dentro de su carrera artística. Recordó que anteriormente había participado en sesiones fotográficas y películas sin ropa, aunque esas experiencias no siempre estuvieron acompañadas de una sensación de bienestar o autonomía.

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Al describir esa etapa afirmó: “He posado desnuda antes, en sesiones, en películas. Pero siempre me hacía sentir un poco asquerosa cuando era para otra persona. Por supuesto, era mi elección y estaba de acuerdo, pero nunca me sentí empoderada”. La reflexión marcó un contraste con la experiencia vivida durante la producción de esta nueva portada.

Sobre la sesión para Playboy, Delevingne aseguró que la vivió desde una perspectiva completamente diferente. “Hoy me divertí muchísimo. Nunca me he sentido más cómoda con mi cuerpo y con mi sexualidad. Siento que estoy en mi mejor momento como mujer y como ser sexual”. Con esas palabras resumió el significado personal que tuvo participar en el proyecto.

La publicación llega semanas después de que la actriz hiciera pública su orientación sexual en una entrevista con Variety, donde habló abiertamente sobre su identidad. En aquella conversación expresó: “En este momento de mi vida, estoy muy feliz de decir que soy lesbiana”. Más adelante añadió: “También odio las etiquetas. Siempre las odié. Pero no me veo estando con nadie más por el resto de mi vida, y quiero formar una familia con esta mujer, así que sí, soy una lesbiana muy orgullosa”.

La persona a la que hacía referencia es Minke, nombre artístico de Leah Mason, con quien mantiene una relación desde 2022. Antes de esa declaración pública, Delevingne se había identificado como pansexual y posteriormente habló sobre el proceso personal que la llevó a definirse de otra manera.

En otra parte de la entrevista reconoció que durante años enfrentó dificultades para aceptar esa identidad debido a experiencias de homofobia interiorizada. “Había algo en mi propia homofobia interiorizada por lo que esa palabra era algo que realmente no quería decir ni admitir”. También destacó el impacto positivo que tuvo encontrar referentes y una comunidad con la que sentirse representada, al señalar: “Es increíble lo que puede hacer ese tipo de representación y comunidad”.

Finalmente, al hablar de su relación sentimental, describió a Minke como “la persona más increíble”. Además, explicó: “Somos mejores amigas, amantes y todo lo demás, pero nunca había tenido una relación así y me había sentido tan cerca de alguien y tan vista”. La edición de verano de Playboy, que llegará a los lectores el próximo 28 de julio, reúne así una sesión que combina moda, identidad y representación dentro de la industria editorial.