Gigi Hadid comparte inéditas fotos de su escapada con Bradley Cooper a París

La modelo estadounidense mostró por primera vez algunos momentos íntimos junto al actor durante su estancia en la capital francesa, ofreciendo una inusual mirada a una relación que, desde que comenzó en 2023, se ha caracterizado por mantener un perfil discreto pese al enorme interés mediático que genera.

A través de su cuenta de Instagram, Hadid compartió un carrusel de fotografías acompañado del mensaje “joy+jetlag”, una recopilación de imágenes que documentan diferentes instantes de su viaje por la ciudad. Entre todas las instantáneas destacó una selfie tomada frente al espejo de lo que parece ser un ascensor, donde la modelo aparece vistiendo una sudadera con gorra mientras Bradley Cooper permanece de espaldas con una mochila, en una de las escasas fotografías personales que ambos han mostrado juntos en redes sociales.

Otra de las imágenes más comentadas fue una captura realizada en el Pont des Arts, uno de los puentes más emblemáticos de París. En ella puede apreciarse el perfil del actor iluminado por la luz del sol con el río Sena como escenario de fondo, una estampa que llamó la atención de los seguidores de la pareja y reforzó la naturalidad con la que decidieron compartir parte de sus vacaciones.

El álbum también incluyó diferentes recuerdos de la estancia de la modelo en la capital francesa. Entre ellos aparecieron varias fotografías individuales, rincones representativos de la ciudad y una visita al Museo del Louvre, donde Hadid inmortalizó la célebre escultura "Psique reanimada por el beso del amor", conocida internacionalmente como Psyche Revived by Cupid’s Kiss. La selección de imágenes mostró tanto el lado turístico del viaje como algunos momentos cotidianos alejados de los eventos públicos.

Te puede interesar: Britney Spears rompe el silencio tras verse en el techo de un vehículo en plena autopista

Te puede interesar: Madonna revela la historia detrás del autorretrato de Frida Kahlo que consiguió

Además del recorrido por París, la publicación permitió volver a ver el vestido rosa con aplicaciones brillantes que la modelo utilizó durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Hadid asistió al enlace acompañada por Bradley Cooper antes de emprender su viaje a Francia, una nueva aparición pública que volvió a alimentar el interés sobre la evolución de su romance.

La historia sentimental entre Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzó a ocupar titulares en 2023, cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una cena en Nueva York. Desde entonces, han protagonizado contadas apariciones conjuntas, manteniendo una relación marcada por la discreción y evitando convertir su vida privada en el centro de atención.

En marzo de 2025, la modelo habló abiertamente sobre su visión de las relaciones durante una entrevista con Vogue, donde explicó qué considera fundamental para construir una pareja estable. En aquella conversación afirmó: “Llegar al punto de saber lo que quieres y mereces en una relación es esencial. Y luego encontrar a alguien que esté en un momento de su vida en el que sepa lo que quiere y merece. Y que ambos trabajen por separado para unirse y ser la mejor pareja posible”.

Pocos meses después, ambos coincidieron en la Met Gala 2025, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Aunque Bradley Cooper acompañó a la modelo durante el evento, la pareja optó por no desfilar junta sobre la alfombra roja, manteniendo la línea de privacidad que ha caracterizado su relación desde el principio.

Antes de iniciar su historia con el actor, Gigi Hadid mantuvo una relación con el cantante Zayn Malik, con quien tiene una hija llamada Khai. Por su parte, Bradley Cooper es padre de Lea, nacida de su anterior relación con la modelo Irina Shayk. Con estas nuevas imágenes compartidas desde París, la pareja volvió a captar la atención internacional, mostrando una faceta más cercana sin renunciar a la reserva con la que ha construido su historia sentimental.