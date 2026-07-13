Madonna revela la historia detrás del autorretrato de Frida Kahlo que consiguió

La cantante estadounidense Madonna reveló recientemente cómo logró incorporar a su colección privada un autorretrato original de la pintora mexicana, una obra que deseó durante más de diez años y cuya búsqueda comenzó desde sus primeros días viviendo en Nueva York. El relato ofrece una mirada a la estrecha conexión que la llamada "Reina del Pop" ha desarrollado con la figura de una de las artistas más influyentes de la historia del arte latinoamericano.

Durante una entrevista concedida a Vogue Latinoamérica, Madonna explicó que el autorretrato ocupa un lugar privilegiado entre sus posesiones más valiosas. La intérprete recordó que su fascinación por Frida Kahlo no se limita a sus pinturas, sino también a los episodios que marcaron la vida de la creadora mexicana, cuya personalidad y legado han despertado el interés de generaciones de admiradores alrededor del mundo.

En ese contexto, la artista compartió una anécdota relacionada con los monos que acompañaban a Kahlo en la Casa Azul, animales que aparecen con frecuencia en varias de sus obras. Al explicar el motivo por el que la pintora convivía con ellos, Madonna comentó: “Ella sí tenía muchos monos, pero la razón por la que los tenía era porque los entrenaba para que avisaran cuando su esposo era infiel con otra mujer. Si regresaba a casa del estudio y él estaba pasando un buen rato con alguna de sus modelos, lo cual hacía muy a menudo, los monos se volvían locos. Así ella se enteraba y los castigaba como correspondía”.

La cantante señaló que su interés por la vida de Frida Kahlo comenzó muchos años antes de alcanzar la fama internacional. Mientras cursaba la preparatoria, realizó una visita al Instituto de Artes de Detroit, donde quedó profundamente impresionada por los murales de Diego Rivera. Poco tiempo después conoció fotografías de Kahlo y empezó a investigar con mayor profundidad su trayectoria artística, encontrando en ella una fuente permanente de inspiración.

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Aquella curiosidad inicial terminó transformándose en un objetivo muy personal. Madonna explicó que, tras mudarse de Detroit a Nueva York, vivió una experiencia que interpretó como el inicio de ese sueño. Durante un recorrido por una feria callejera, encontró una postal con la imagen del autorretrato que años más tarde formaría parte de su colección privada. Ese encuentro marcó un momento decisivo en su historia como admiradora de la artista mexicana.

Al recordar ese episodio, la intérprete relató: “Unos años después me mudé a Nueva York, desde Detroit, Michigan, y mientras paseaba por allí, había una feria callejera y vi esta postal. Era de esta pintura. Eran mis primeros cinco minutos en Nueva York y la primera persona que vi fue a Frida. Desde ese día me prometí que, algún día tendría ese cuadro”.

La promesa no quedó únicamente en un deseo. Madonna explicó que transcurrieron once años antes de que finalmente pudiera adquirir el autorretrato durante una subasta, cumpliendo así uno de los objetivos personales que había conservado desde su llegada a la ciudad. La compra representó mucho más que la incorporación de una valiosa pieza artística a su patrimonio, ya que simbolizaba el cierre de una búsqueda iniciada mucho antes de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música internacional.

Con el paso del tiempo, la cantante ha reiterado en diversas ocasiones que Frida Kahlo ocupa un lugar especial entre las personalidades que más han influido en su visión del mundo. Además de valorar su legado pictórico, destaca la capacidad de la artista para enfrentar las adversidades con determinación y convertir su experiencia personal en una obra reconocida internacionalmente.

La historia compartida por Madonna vuelve a poner en primer plano la vigencia de Frida Kahlo, cuyo trabajo continúa despertando admiración entre artistas, coleccionistas y amantes del arte. Su legado permanece como uno de los referentes más importantes de la cultura mexicana y sigue inspirando a figuras de distintas generaciones, consolidando la fuerza simbólica de una creadora cuya influencia trasciende el tiempo y las fronteras.