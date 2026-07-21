La actriz Simone Ashley elige a Panamá para disfrutar de sus vacaciones

Durante su estancia, Simone Ashley ha compartido con sus millones de seguidores diversas instantáneas que muestran la belleza natural del archipiélago.

La británica Simone Ashley, reconocida internacionalmente por sus papeles en las exitosas series de Netflix Bridgerton y Sex Education, decidió hacer una pausa en su agenda profesional para disfrutar de unas vacaciones en Isla Seca.

La presencia de la intérprete en el archipiélago del golfo de Chiriquí quedó al descubierto gracias a las publicaciones que compartió en sus redes sociales, donde mostró algunos de los paisajes que han llamado la atención de sus seguidores.

Las imágenes difundidas por la actriz revelan que viaja acompañada por un grupo de amigas, con quienes ha recorrido este refugio natural ubicado frente a la costa occidental panameña. Sus fotografías reflejan playas de arena blanca, aguas de intenso color turquesa y escenarios rodeados por vegetación tropical, características que han convertido a Isla Seca en un destino reconocido entre viajeros que buscan privacidad, naturaleza y experiencias exclusivas.

El complejo turístico se encuentra en una zona privilegiada del Pacífico panameño, rodeada por una importante riqueza ecológica y marina. Sus playas prácticamente vírgenes, la tranquilidad del entorno y la diversidad de especies que habitan en sus aguas forman parte de los principales atractivos para visitantes nacionales e internacionales. Además, el lugar ofrece actividades relacionadas con el ecoturismo, los deportes acuáticos y la observación de la vida silvestre, consolidándose como uno de los destinos más exclusivos del país.

Durante su estancia, Simone Ashley ha compartido con sus millones de seguidores diversas instantáneas que muestran la belleza natural del archipiélago. Las publicaciones reflejan jornadas de descanso, paseos por la costa y momentos de relajación en un ambiente alejado del ritmo habitual de las grandes ciudades, generando una amplia interacción entre los usuarios de Instagram.

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La visita de una figura de alcance internacional también coloca nuevamente a Panamá en el radar de los destinos elegidos por celebridades para vacacionar. En los últimos años, las playas del golfo de Chiriquí han ganado notoriedad gracias a su combinación de lujo, sostenibilidad y contacto directo con la naturaleza, factores que atraen a turistas procedentes de diferentes partes del mundo.

El reconocimiento global de Simone Ashley comenzó con su participación en Sex Education, donde interpretó a Olivia Hanan en una de las producciones juveniles más exitosas de Netflix. Su actuación le permitió consolidar una sólida presencia dentro de la industria audiovisual y abrir nuevas oportunidades en proyectos de gran alcance internacional.

No obstante, fue su incorporación a Bridgerton la que impulsó definitivamente su carrera artística. En la popular serie basada en las novelas de Julia Quinn, la actriz dio vida a Kate Sharma, personaje que debutó como protagonista en la segunda temporada y continuó desempeñando un papel relevante en la tercera entrega de la producción. Su interpretación recibió una positiva respuesta tanto de la crítica especializada como de la audiencia, fortaleciendo su posición como una de las actrices británicas con mayor proyección en la actualidad.

El éxito alcanzado por la producción de época convirtió a Ashley en una figura ampliamente reconocida dentro de la plataforma de streaming y le abrió las puertas a nuevas producciones cinematográficas y televisivas. Su creciente popularidad también ha despertado el interés de marcas internacionales y publicaciones especializadas en entretenimiento y moda.

Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos profesionales, la actriz aprovecha estos días para disfrutar de uno de los rincones más exclusivos del territorio panameño. Las imágenes compartidas desde Isla Seca no solo muestran una faceta más relajada de la estrella de Bridgerton, sino que también proyectan la riqueza natural del golfo de Chiriquí como un destino de alto nivel para el turismo internacional. La presencia de Simone Ashley en Panamá vuelve a poner en evidencia el creciente atractivo del país como escenario elegido por reconocidas figuras del entretenimiento para descansar y conectar con la naturaleza.