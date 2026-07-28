Jacob Elordi revela cómo vivió su escena extrema de 'Euphoria': ataúd y una serpiente

El intérprete australiano contó detalles de la grabación de la secuencia que marcó la despedida de su personaje.

Jacob Elordi llevó las exigencias de la actuación a un nivel poco habitual durante el rodaje de la tercera temporada de Euphoria.

La secuencia adquirió relevancia porque cerró el recorrido de un personaje central de la ficción. Nate, marcado por conflictos familiares, relaciones turbulentas y decisiones cuestionables, había atravesado una evolución compleja a lo largo de la serie. Para Elordi, interpretar ese recorrido implicó combinar escenas dramáticas con momentos de elevada exigencia física. La tercera temporada llevó esas demandas más lejos y convirtió el cierre del personaje en una de las escenas que más trabajo requirieron detrás de cámaras. La experiencia terminó revelando cuánto esfuerzo existe detrás de una producción televisiva de escala.

Durante una conversación en Jimmy Kimmel Live!, conducido en esa ocasión por Colman Domingo, compañero de reparto en la serie, Elordi explicó que tuvo que permanecer dentro de un ataúd durante un periodo prolongado para filmar el desenlace. “Me encerraron en un ataúd durante dos días seguidos con prótesis y una lengua falsa, y no podía ver nada”, desveló el actor.

La experiencia se volvió todavía más particular cuando Sam Levinson, creador de Euphoria, decidió incorporar serpientes a la escena. “Y entonces Sam [Levinson] metió serpientes en el ataúd”, relató Elordi.

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En la historia, Nate termina enterrado vivo y muere después de recibir la mordedura de una serpiente de cascabel. Sin embargo, el reptil utilizado durante la filmación no representaba el mismo peligro. Se trataba de una boa constrictor no venenosa.

Elordi recordó al animal con humor y explicó que su comportamiento contrastaba completamente con lo que requería la escena. “Tenía una personalidad muy agradable”, dijo sobre la serpiente, a la que describió como “muy dócil y adormilado”. La situación incluso obligó al intérprete a intentar moverla para conseguir que pareciera peligrosa. Según contó, tuvo que darle codazos “porque se suponía que debía ser amenazante”.

Elordi resumió la actitud del reptil con una comparación inesperada: “era como un perrito”. “Se acurrucaba a mis pies. Bajaba por el tubo, se deslizaba y encontraba un lugar cálido”.

El final de Nate no fue la única dificultad para Elordi en esta temporada. El personaje quedó atrapado en una sucesión de amenazas después de involucrarse en un negocio inmobiliario que salió mal.

“Creo que Sam me trajo de vuelta para torturarme”, comentó, antes de explicar que “fueron como seis semanas en las que un tipo de dos metros me estaba dando una paliza. Estaba corriendo todo el tiempo”.

La reacción de los seguidores ante la muerte de Nate también fue comentada por el intérprete. Con humor, recordó los mensajes que durante años pidieron el final del personaje y señaló: “Gracias —les dijo fingiendo irritación—. Por fin, después de ocho años de que todos dijerais: 'Que se fastidie Nate, maten a Nate, Nate es un pedazo de mierda' —sí, leí vuestros tuits— ahora estáis tristes. Mmm”.

Pese a la dureza del rodaje, Elordi reconoce que Euphoria transformó su carrera. “Realmente cambió toda mi vida. Es algo increíble... No sé si alguna vez llegaré a comprender el tamaño de esa serie y lo que hizo por mí”, afirmó.

En la conversación, Domingo y Elordi también destacaron el alcance profesional conseguido tras la producción. “Estamos en películas ahora. Tú protagonizas películas de Spielberg y yo trabajo con Ridley Scott. Es una locura”, finalizó el actor, quien ahora suma nuevos desafíos mientras deja atrás una de sus etapas más exigentes en televisión.