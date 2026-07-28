Aeropuerto de Tocumen podrá contratar sin licitación pública en emergencias hasta B/.500,000

Ese límite económico no es acumulativo por proveedor ni por tipo de servicio técnico , una medida que busca evitar la fragmentación contractual,es decir, dividir una compra mayor en varias adquisiciones menores para eludir los controles.

La Contraloría General dio luz verde a un reglamento que le permitirá al Aeropuerto Internacional de Tocumen saltarse la Ley de Contrataciones Públicas en compras urgentes de hasta B/.500,000, una excepción que ya rige también para el Metro de Panamá, el Idaan y otras empresas estatales de servicio público.

La Resolución No.1755-2026-DNMySC del 9 de julio de 2026, establece el Reglamento Especial de Contratación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), un mecanismo que le permite a la sociedad estatal adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos sin someterse a la Ley de Contrataciones Públicas.

El reglamento, adoptado inicialmente por la Junta Directiva de Aitsa mediante la Resolución No.077-JD-25 del 4 de diciembre de 2025, establece que ese límite económico no es acumulativo por proveedor ni por tipo de servicio técnico, una medida que busca evitar la fragmentación contractual,es decir, dividir una compra mayor en varias adquisiciones menores para eludir los controles.

Una excepción que alcanza a varias empresas estatales

La base legal de esta excepción está en el artículo 369 de la Ley 494 del 29 de octubre de 2025, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2026. Esa norma exime de la Ley de Contrataciones Públicas, para este tipo de compras urgentes, a un grupo de empresas de servicio público: Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el propio Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cada institución debe adoptar su propio reglamento especial, aprobado por la Contraloría, para poder acogerse al beneficio.

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Reglas para las compras

El reglamento fija distintos niveles de control según el monto:

Documento contractual: las compras hasta B/.250,000 podrán formalizarse mediante orden de compra; las que superen ese monto y hasta B/.500,000 requerirán contrato formal.

las compras hasta B/.250,000 podrán formalizarse mediante orden de compra; las que superen ese monto y hasta B/.500,000 requerirán contrato formal. Cotizaciones: se exigen al menos dos cotizaciones para contrataciones menores a B/.100,000, y al menos tres cotizaciones para las que superen esa cifra.

se exigen al menos para contrataciones menores a B/.100,000, y al menos para las que superen esa cifra. Aprobación de Junta Directiva: toda contratación que exceda los B/.300,000 requerirá resolución de aprobación de la Junta Directiva de Aitsa.

toda contratación que exceda los B/.300,000 requerirá resolución de aprobación de la Junta Directiva de Aitsa. Fianza de cumplimiento: obligatoria para contrataciones superiores a B/.50,000, por un mínimo del 10% del valor del contrato.

Sanciones por incumplimiento

Los contratistas que incumplan podrán enfrentar multas de entre 1% y 15% del monto del contrato por cada día de atraso, además de inhabilitaciones escalonadas: de tres meses a un año para contratos menores a B/.50,000; de uno a dos años para montos entre B/.50,000 y B/.300,000; y de dos a tres años para los que se ubiquen entre B/.300,000 y B/.500,000.

Vigencia y transparencia

El reglamento tendrá una duración de cuatro años a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, condicionada a que se mantenga vigente la disposición legal de excepción. Todos los contratos, órdenes de compra y actos administrativos derivados de este mecanismo deberán publicarse en el sitio www.tocumenpanama.aero, en cumplimiento del principio de transparencia.

La resolución de la Contraloría fue firmada por la contralora general, Anel Flores, y el secretario general, Ventura E. Vega O. La resolución de Junta Directiva que dio origen al reglamento fue suscrita por Diego Vallarino, presidente ad hoc, y Gilberto Arosemena, secretario de la Junta Directiva de Aitsa.