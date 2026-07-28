Venezuela felicita a nueva presidenta de Perú tras reanudación de relaciones diplomáticas

El Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez expresó su "firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo" con el gobierno que inicia Fujimori.

El gobierno de Venezuela felicitó el martes a Keiko Fujimori por su toma de posesión como presidenta de Perú, unos días después de que ambos gobiernos acordaran reanudar sus relaciones diplomáticas rotas en 2024.

En julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado en un operativo de Estados Unidos, rompió relaciones con Perú debido a que el canciller de ese país consideró que hubo un "fraude" en su cuestionada reelección ese año.

Ambos gobiernos acordaron el viernes iniciar un "proceso progresivo" de "reanudación" de sus relaciones diplomáticas.

Este martes, Venezuela felicitó "al pueblo del Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones", expresó la Cancillería en un comunicado.

El Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo una fuerte presión de Washington, expresó su "firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo" con el gobierno que inicia Fujimori.