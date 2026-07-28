Panamá movilizará hasta $1,000 millones en financiamiento privado mediante alianza con BID Invest

Según el MEF, durante el primer semestre de 2026 BID Invest comprometió aproximadamente US$200 millones en nuevas operaciones en Panamá.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una alianza estratégica con BID Invest para movilizar hasta US$1,000 millones en financiamiento e inversión privada en Panamá, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer sectores productivos con alto potencial de generación de empleo.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para dinamizar la economía mediante la atracción de inversiones y la promoción de nuevas oportunidades para los panameños.

El acuerdo contempla financiamiento y acompañamiento técnico de BID Invest para proyectos del sector privado, sin que esto implique la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado. El MEF explicó que cada operación será identificada, evaluada y aprobada de forma independiente por el organismo financiero, mientras que la institución actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno favorable para la inversión.

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Los recursos podrán canalizarse tanto de manera directa hacia empresas y proyectos privados como a través de instituciones financieras que amplíen el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), consideradas un segmento prioritario dentro de esta estrategia.

Según el MEF, durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente US$200 millones en nuevas operaciones en Panamá, por lo que se espera incrementar ese volumen conforme se identifiquen y aprueben nuevos proyectos elegibles.

La estrategia tendrá un alcance multisectorial, con énfasis en áreas como construcción, turismo y logística, aunque también respaldará iniciativas en energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros, entre otros sectores.

Asimismo, los proyectos financiados deberán cumplir con estándares ambientales, sociales, de gobernanza corporativa y de integridad. Cuando corresponda, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica y recursos concesionales para impulsar proyectos de alto impacto climático, como energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que esta iniciativa no genera deuda pública ni requiere garantía soberana del Estado panameño, ya que las operaciones serán asumidas por empresas privadas o instituciones financieras receptoras de los recursos, por lo que estos financiamientos no serán contabilizados como deuda del Gobierno ni afectarán las metas fiscales del país.