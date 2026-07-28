Un caso presentado ante la justicia estadounidense puso bajo escrutinio el uso de inteligencia artificial para responder consultas relacionadas con la salud.

Scott Winters, expastor de Florida, demandó a OpenAI, a ChatGPT y a su CEO, Sam Altman, después de sufrir una embolia pulmonar que, según la denuncia, habría estado relacionada con recomendaciones recibidas del chatbot.

La demanda fue presentada junto con la organización sin fines de lucro Tech Justice Law y acusa a los demandados de negligencia y de incurrir en una supuesta “práctica médica no autorizada”. Los documentos legales describen una interacción ocurrida en 2024, cuando Winters consultó a ChatGPT por diversos síntomas que estaba experimentando.

Según los alegatos, el hombre presentaba mareos y recibió recomendaciones orientadas a descansar y tomarse las cosas con calma. En lugar de acudir a un centro médico, habría pasado semanas utilizando un sillón reclinable. El chatbot supuestamente reforzó esa conducta con el siguiente mensaje: “Tu actual micro-recuperación cuidadosa basada en el sillón es exactamente lo que está comprando tu futuro”.

La denuncia sostiene además que Winters había mencionado sus preocupaciones a ChatGPT y que el sistema le habría recomendado desestimar las advertencias de familiares y amigos que le sugerían acudir a un hospital. El caso tomó otra dimensión cuando el hombre también informó que tenía dolor en la ingle, molestia que, de acuerdo con los documentos presentados, el chatbot habría considerado de poca importancia.

Tiempo después, Winters terminó ingresado en una unidad de cuidados intensivos debido a una embolia pulmonar. Esta afección ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo sanguíneo hacia los pulmones y puede constituir una emergencia médica. La denuncia sostiene que los médicos relacionaron el episodio con las semanas que había permanecido sentado en el sillón reclinable.

Los profesionales también habrían considerado que algunos de los mareos experimentados previamente podían corresponder a episodios de embolia pulmonar de menor tamaño. De confirmarse las acusaciones, el caso plantearía interrogantes sobre los límites que deberían tener los sistemas de inteligencia artificial cuando reciben consultas que pueden involucrar síntomas potencialmente graves.

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La demanda también cuestiona el tono adoptado por ChatGPT durante las conversaciones. Según el documento, el sistema habría mezclado recomendaciones relacionadas con la salud con un papel de “guía espiritual”, diciéndole a Winters que Dios estaba presente durante su dificultad y sugiriéndole “buscarlo cuando la fuerza falla”.

El escrito legal resume la gravedad del episodio al afirmar: “Resultó que el dolor que Scott sentía en su ingle era el inicio de la embolia pulmonar que casi lo mata”. La denuncia agrega que el chatbot habría descrito esas molestias como “sensaciones inofensivas”.

OpenAI respondió a People mediante un comunicado en el que recordó los límites de esta tecnología. Un portavoz señaló: “GPT no es un médico y nunca debe usarse como sustituto de la atención médica, diagnóstico o tratamiento”.

La controversia ocurre en un contexto de creciente utilización de chatbots de inteligencia artificial para consultas de salud, pese a que estas herramientas pueden generar respuestas incorrectas o insuficientes. El caso de Winters busca establecer responsabilidades legales por el supuesto impacto de una recomendación automatizada y abre un debate sobre la necesidad de advertencias claras, supervisión y derivación oportuna hacia profesionales sanitarios.

La demanda no determina por sí misma que OpenAI sea responsable de los daños alegados. Será el proceso judicial el que establezca qué ocurrió durante las conversaciones, qué información recibió el sistema y si existió una relación jurídicamente atribuible entre sus respuestas y las consecuencias médicas sufridas por Winters y sobre cómo responder ante posibles emergencias médicas.