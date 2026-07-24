Cancelan homenaje a Rosalía tras la controversia por publicación sobre la Selección Argentina

A pesar de que la artista española Rosalía ofreció disculpas públicas por una publicación compartida en sus redes sociales tras la final del Mundial, el impacto de la polémica sigue extendiéndose. La más reciente repercusión fue la cancelación de un tributo sinfónico programado en la ciudad de Córdoba, una decisión adoptada por los organizadores ante el creciente clima de tensión y los mensajes de rechazo registrados en las últimas horas.

El espectáculo, titulado “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, estaba previsto para realizarse en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) y reunía a músicos, cantantes y artistas locales para interpretar algunas de las composiciones más reconocidas de la cantante. Sin embargo, el evento fue suspendido antes de su realización con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes participarían en la presentación.

La confirmación llegó mediante un comunicado difundido por el museo a través de sus canales oficiales. En el mensaje, la institución explicó: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”. Asimismo, lamentó los inconvenientes ocasionados al público que esperaba asistir a la función y agradeció el interés demostrado por las actividades culturales impulsadas en ese espacio.

Posteriormente, Impacto Producciones, empresa encargada de organizar el concierto, publicó un extenso comunicado para explicar el contexto que llevó a tomar la decisión. La productora aseguró: “En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo ‘Rosalía en Concierto’. Deseamos aclarar que Impacto Producciones es una productora artística independiente y no representa ni habla en nombre de Rosalía, no administramos sus redes sociales ni participamos de sus decisiones. Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.

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La empresa también destacó que la producción del espectáculo llevaba más de cuatro meses de preparación y que detrás del proyecto existía el trabajo de numerosos profesionales del sector cultural. En el mismo comunicado expresó: “Agradecemos profundamente a quienes nos escribieron con respeto para expresar su opinión y a quienes continúan acompañando nuestro trabajo. Esperamos que este espacio siga siendo un lugar donde la música, el arte y el respeto puedan convivir, incluso cuando existan diferentes opiniones”.

La polémica comenzó después de la final del Mundial conquistada por España en el MetLife Stadium de Nueva York. La exestrella de cine para adultos Mia Khalifa publicó en TikTok un video acompañado por un fragmento de la canción “La Perla”, de Rosalía, junto a un comentario irónico dirigido a la derrota de la Selección Argentina. El episodio adquirió una dimensión internacional cuando la cantante compartió ese contenido en sus historias de Instagram, donde se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La publicación fue interpretada por numerosos aficionados argentinos como una provocación, lo que provocó una ola de críticas hacia la artista. Horas más tarde, Rosalía intentó aclarar lo ocurrido mediante un mensaje en sus redes sociales. “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. Poco después añadió otra historia con un corazón rojo y la frase: “solo tengo amor x Argentina”.

El episodio volvió a evidenciar el enorme alcance de las redes sociales y cómo un contenido compartido puede desencadenar reacciones de gran magnitud. La controversia también alcanzó recientemente a otras figuras internacionales como Samuel L. Jackson, Patti Smith y Niall Horan, quienes enfrentaron críticas en Argentina por publicaciones relacionadas con la final del Mundial y posteriormente ofrecieron explicaciones o retiraron el contenido difundido.