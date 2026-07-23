Carolina Abadía emociona al recordar el día de su audición para Operación Triunfo USA

A través de sus redes sociales relató la experiencia que la llevó a viajar hasta Puerto Rico , donde enfrentó una exigente jornada de selección con la esperanza de avanzar en la competencia.

La comunicadora social, locutora, presentadora y artista Carolina Abadía volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video en el que recordó el proceso que vivió para participar en las audiciones de Operación Triunfo USA, uno de los formatos musicales más reconocidos de habla hispana.

En la publicación, la artista mostró parte del recorrido que realizó para llegar a las audiciones y recordó las emociones que marcaron ese momento de su carrera. Según explicó, el camino estuvo lleno de expectativas, nervios y desafíos, aunque nunca perdió la determinación de perseguir una oportunidad dentro del programa. Su testimonio ha sido recibido con numerosos mensajes de apoyo por parte de seguidores que destacaron la perseverancia demostrada durante todo el proceso.

Las audiciones de Operación Triunfo USA se desarrollaron en marzo en los estudios de Telemundo, ubicados en Hato Rey, Puerto Rico. Desde las primeras horas del día, cientos de aspirantes de distintas edades y procedencias acudieron al lugar con el objetivo de demostrar su talento vocal y avanzar en las diferentes etapas de selección del reconocido reality musical, cuya competencia reúne a artistas emergentes de varios países.

El formato busca identificar nuevas figuras de la música mediante evaluaciones permanentes, presentaciones en vivo y un proceso de formación artística que exige a los participantes mejorar constantemente sus habilidades interpretativas. Por esa razón, cada fase de selección representa un reto importante para quienes aspiran a consolidar una carrera profesional dentro de la industria del entretenimiento.

Mientras Carolina Abadía compartía su experiencia personal, otra representante panameña continúa escribiendo su propia historia dentro del concurso. Se trata de Karol Wilson, quien logró permanecer una semana más en Operación Triunfo USA después de convencer al equipo de profesores con su más reciente evaluación artística.

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Las historias de Carolina Abadía y Karol Wilson evidencian el creciente protagonismo de artistas panameños en escenarios internacionales. Mientras una recuerda el esfuerzo realizado para perseguir su sueño en Operación Triunfo USA, la otra continúa avanzando dentro del reality con el objetivo de consolidarse como una de las voces más destacadas de la actual edición, representando el talento de Panamá ante una audiencia internacional cada vez más amplia.