Robos en la vía Frangipani: Policía refuerza vigilancia, pero asegura que faltan denuncias

Panamá/La Policía Nacional reforzó la vigilancia en la vía Frangipani, entre Santa Cruz y Curundú, ante las denuncias de conductores que aseguran ser víctimas de delincuentes cuando quedan atrapados en el congestionamiento vehicular o deben reducir la velocidad por las inundaciones.

Los señalados aprovechan que los automóviles permanecen detenidos para sustraer celulares, carteras y bolsos que se encuentran visibles en los asientos. Las personas que circulan con las ventanas abiertas o las puertas sin seguro quedan más expuestas.

El subcomisionado Joel Hurtado reconoció que se han registrado estos hechos y aseguró que la Policía mantiene patrullas, rondas y unidades motorizadas durante los periodos de mayor circulación.

“En las horas pico o en las horas donde hay mayor movilidad de los vehículos, tenemos presencia policial, ya sea una patrulla, una ronda o un motorizado, para evitar estas situaciones”.

Aprehensión sin denuncia

Hurtado explicó que una persona fue aprehendida por su posible vinculación con varios hurtos. Sin embargo, la ausencia de denuncias impidió ponerla a disposición de la autoridad competente.

“El día de hoy en la mañana se aprehendió a una persona; está posiblemente señalada con algunas situaciones de hurto, pero lamentablemente cuando fuimos a verificar no existen las denuncias”.

El subcomisionado señaló que, aunque la Policía mantiene identificadas a personas que anteriormente se habrían dedicado a estas actividades, necesita las denuncias de las víctimas para sustentar las actuaciones correspondientes.

“Si no media la denuncia, no podemos entonces ponerla a disposición de la autoridad competente”.

La Policía pidió a quienes hayan sido víctimas de estos hechos presentar las denuncias, debido a que los videos publicados en redes sociales o los señalamientos informales no sustituyen el procedimiento requerido para llevar los casos ante las autoridades judiciales.

Robos durante tranques e inundaciones

Los incidentes se concentran cerca de las barracas ubicadas entre Santa Cruz y Curundú. La vía Frangipani comienza en la intersección con la vía Simón Bolívar, cerca del Hospital Santa Fe, pasa por las inmediaciones del estadio Juan Demóstenes Arosemena y termina cerca del viaducto y de la sede de la Dirección de Investigación Judicial.

El riesgo aumenta durante las horas pico y cuando las lluvias provocan inundaciones, debido a que los vehículos deben detenerse o circular lentamente.

Tenemos que ser realistas, sí se han dado, pero tenemos que enunciarle a la comunidad que efectivamente hay una oportunidad que se le está dando al delincuente. Existen tres factores: la víctima, el victimario y la oportunidad que se le da”.

Hurtado recomendó a los conductores mantenerse atentos, evitar distracciones con el celular, cerrar las ventanas, asegurar las puertas y mantener fuera de la vista los objetos de valor.

“Cuando las personas transiten por esta vía, que tengan mucha precaución, que observen, que analicen, que no se distraigan utilizando el celular, ya que es una vía lenta y que va prácticamente congestionada. Todos esos factores influyen en que se le dé la oportunidad al delincuente”, dijo el agente.

Con información de Luis Alberto Jiménez.