Victor Gabriel suspendido hasta que Gabriel Pec se recupere: la histórica sanción de la justicia brasileña ¿qué ocurrió?

Rio de Janeiro, Brasil/El defensa Victor Gabriel, del Internacional de Porto Alegre, fue suspendido este martes por la justicia deportiva brasileña hasta que el atacante Gabriel Pec, del Cruzeiro, gravemente lesionado por una dura entrada suya, se recupere y vuelva a entrenarse.

Victor Gabriel vio la tarjeta roja el miércoles de la semana pasada tras el lance con Pec, en la derrota 2-1 del Inter ante el Cruzeiro en la liga brasileña.

Su adversario sufrió fractura de la tibia izquierda, y tendrá un tiempo estimado de rehabilitación de tres a cuatro meses.

El Tribunal Superior de Justicia Deportivo (STJD) dictaminó en Rio de Janeiro que Victor Gabriel, "denunciado por jugada violenta", deberá cumplir "suspensión de seis partidos", con "extensión de la pena hasta que Pec regrese a los entrenamientos".

El STJD informó en un comunicado que limitó a un máximo de 180 días la sanción.

La decisión es apelable.

En su comparecencia, Victor Gabriel dijo que jamás tuvo intención de lesionar a Pec.

"Calculé que llegaría primero al balón y así fue. Como el terreno de juego estaba resbaladizo y mojado, toqué el balón y no tuve tiempo de retirar la pierna y eso derivó en una entrada más dura, pero no tuve intención de hacer daño a un compañero de profesión", alegó el zaguero de 22 años, citado en el comunicado del tribunal.

"Fue una jugada realmente desafortunada. Le pedí disculpas (a Pec) y le ofrecí todo mi apoyo", agregó.

La acusación de la procuraduría resaltó que la entrada de Victor Gabriel a Pec representaba "un riesgo", aún si "no hubo intención" de causar daño.

En la defensa del jugador sancionado, el Inter usó un audio que circuló en redes sociales, supuestamente del VAR, y que era falso.

El club y los abogados reconocieron "el error" en un comunicado, en el que negaron haber actuado de "mala fe".

Pec debutaba con el Cruzeiro, tras ser fichado por 12 millones de dólares procedente de Los Angeles Galaxy, de la MLS.