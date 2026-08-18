Escándalo en Egipto: El entrenador Hossam Hassan sufre desmayo tras violenta pelea entre sus dos esposas

El técnico de los 'Faraones' sufrió un colapso por el fuerte impacto emocional tras la pelea física entre sus dos esposas en Porto Marina.

Panamá/El mundo del fútbol se ha visto sacudido por un evento extradeportivo que tiene como protagonista a Hossam Hassan, el actual director técnico de la Selección de Egipto.

El estratega, quien recientemente lideró a los "Faraones" en la Copa del Mundo 2026, sufrió un colapso físico y emocional durante un altercado familiar que escaló a la violencia física en un establecimiento público.

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¿Qué pasó con Hossam Hassan en Porto Marina?

Los hechos ocurrieron este martes 18 de agosto de 2026 en la zona turística de Porto Marina, ubicada en la costa norte de Egipto, donde el entrenador se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones. Según los reportes, en el lugar coincidieron su actual esposa, Dan Adam, y su primera esposa, Howaida Al-Gharbawi, con quien Hassan tiene tres hijos y una historia de varias décadas de relación.

Lo que inició como una discusión verbal entre ambas mujeres rápidamente se transformó en una confrontación física. Testigos en el hotel y personal de seguridad intentaron intervenir para separar a las involucradas mientras la situación se salía de control ante la mirada de los presentes.

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El estado de salud del técnico de la Selección de Egipto

En medio del caos, Hossam Hassan intentó intervenir para detener la pelea, pero terminó perdiendo el conocimiento. Las fuentes indican que el técnico sufrió un desmayo provocado por un fuerte impacto emocional debido a la tensión del momento. Ante la gravedad aparente de la situación, Hassan fue trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir asistencia médica especializada.

A pesar de los informes iniciales de su desvanecimiento, han surgido versiones encontradas sobre la gravedad real de su estado. Mientras algunos medios confirmaron su hospitalización inmediata, otras personas cercanas a las partes involucradas cuestionaron si se trató de una emergencia médica crítica, dejando algunos detalles del episodio aún por esclarecerse de forma independiente.

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Consecuencias legales y crisis familiar: Divorcio y detenciones

El escándalo no terminó con el traslado de Hassan al hospital. Tras la llegada de las autoridades al lugar de los hechos, se informó que la policía detuvo a ambas mujeres por su participación en la pelea pública.

Como resultado directo de este enfrentamiento, ha trascendido que Hossam Hassan tomó la decisión radical de divorciarse de Howaida Al-Gharbawi. Esta información fue difundida por el abogado de su actual esposa, Dan Adam, marcando un punto de quiebre definitivo en la relación de décadas que el técnico mantenía con su primera pareja, de quien ya se había separado en el pasado.

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Trayectoria de Hossam Hassan: Del Mundial 2026 a la polémica

Este incidente ocurre en un momento de alta visibilidad para Hassan, apenas unas semanas después de su participación en la Copa del Mundo 2026 celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Bajo su dirección, la Selección de Egipto logró avanzar hasta los octavos de final, donde protagonizaron un vibrante encuentro contra Argentina. En dicho partido, los egipcios estuvieron cerca de dar la sorpresa al ponerse 2-0 arriba en el marcador, aunque finalmente cayeron 3-2 ante el conjunto albiceleste.

Hossam Hassan es una figura histórica para el fútbol africano. En su etapa como futbolista, representó a su país en la Copa del Mundo de Italia 1990, y su transición a los banquillos lo ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del deporte en su región. Sin embargo, este reciente episodio en Porto Marina ha puesto su vida privada en el centro de las tendencias globales y las redes sociales.