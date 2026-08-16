LaLiga| Villarreal rescata un punto ante el recién ascendido Racing de Santader

El Submarino Amarillo tuvo una faena complicada ante el equipo que hace poco subió a la primera división de España.

España/Con dos goles en poco más de un minuto, el Villarreal logró igualar este domingo 2-2 en su visita al recién ascendido Racing de Santander, en la primera jornada de LaLiga de España.

Los locales, de regreso a primera división tras catorce años, se adelantaron ante su público en el estadio El Sardinero con un penal convertido por Andrés Martín (21').

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Con un potente disparo desde fuera del área, Sergio Martínez (34') levantó al público para adelantar al club cántabro 2-0.

Pero el Submarino Amarillo, liderado esta campaña por el entrenador Iñigo Pérez, respondió antes del descanso con un disparo cruzado de Pape Gueye (45') y un golazo de Nicolás Pépé (45+1').

En la segunda mitad, los dos equipos tuvieron ocasiones para haberse llevado la victoria, pero ninguno logró sumar los tres puntos.

El Atlético de Madrid entrará en liza el miércoles en su cancha contra el Málaga, mientras que Real Madrid y FC Barcelona jugarán el próximo fin de semana, con visitas a Espanyol y Elche, respectivamente.

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