La jornada se extenderá hasta este sábado y permitirá seleccionar los lotes que posteriormente participarán en la subasta internacional, en la que compradores de diferentes países competirán por adquirir los cafés mejor evaluados.

Boquete, en la provincia de Chiriquí, reúne a reconocidos jueces internacionales de catación durante la edición número 30 de la competencia Lo Mejor de Panamá, considerada una de las principales vitrinas para los cafés especiales y de alta gama producidos en el país.