EEUU prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior

Entre los casos citados figura el del programador francés Sammy Azdoufal, quien aseguró haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

El gobierno de Donald Trump prohibió este martes la importación de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en el extranjero a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

La mayoría de los robots humanoides comercializados en Estados Unidos son fabricados fuera del país, principalmente en China.

Los "dispositivos robóticos avanzados", categoría que incluye a los robots móviles que imitan la forma de caminar de seres humanos y animales, fueron incorporados a la lista de restricciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según informó la entidad en un comunicado.

Esta lista ya incluía determinados tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.

La decisión se basó en las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, el cual concluyó que los robots fabricados en el extranjero podrían representar un riesgo para las infraestructuras críticas y para la seguridad de los residentes de Estados Unidos.

Entre los casos citados figura el del programador francés Sammy Azdoufal, quien aseguró haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

No obstante, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional podrán conceder exenciones a la medida.

La FCC también incorporó a la lista los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos que convierten la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna para su uso en la red eléctrica.

La decisión anunciada este martes solo afectará a los nuevos modelos y no a los robots que ya han sido vendidos o autorizados en Estados Unidos.

La medida se produce en medio de los esfuerzos de la administración Trump por fortalecer la industria tecnológica nacional.

Actualmente, varias compañías ya fabrican robots humanoides en Estados Unidos, entre ellas Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics.

Un funcionario del gobierno de Trump precisó que la prohibición se aplicará tanto a los robots terminados e importados como a aquellos ensamblados en territorio estadounidense cuyos componentes fabricados en el extranjero representen más del 35 % del total.