Martínez-Acha: 'Nunca hemos dejado de apoyar a los panameños que están en Cuba'

De acuerdo con Martínez-Acha, el gobierno cubano les ha garantizado que están siendo tratados de forma correcta. Detalló que esta semana fueron visitados por el cónsul de Panamá en Cuba.

El canciller Javier Martínez-Acha se refirió a los panameños detenidos en Cuba y aseguró que son siete ciudadanos a los que se les brinda asistencia legal, protección diplomática y asistencia consular.

Afirmó que los panameños forman parte de un proceso legal de las autoridades cubanas y eso Panamá lo respeta, pero se mantiene vigilante de que se le respeten todos sus derechos como dictan normas internacionales en base a investigados políticos.

“Nunca hemos dejado de apoyar a los panameños que están en Cuba en este momento”, señaló.

De acuerdo con Martínez-Acha, el gobierno cubano les ha garantizado que están siendo tratados de forma correcta. Detalló que esta semana fueron visitados por el cónsul de Panamá en Cuba.

Aunque pidió discreción sobre las posibles soluciones a la condición de estos panameños, aseguró que el gobierno de Panamá trabaja con las autoridades cubanas y que sigue muy de cerca la situación legal de los siete ciudadanos.

El caso

El pasado 2 de marzo de este 2026 fueron detenidos diez panameños en Cuba; 48 horas después se conoció que ya habían sido formalmente instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional, basado en el artículo 124 del Código Penal cubano, confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La acusación formulada se sustentó en que, presuntamente, habrían incitado contra el orden social y el Estado socialista mediante material considerado propagandístico por el sistema judicial cubano.

Según el sistema de justicia de Cuba, una vez formulados los cargos, el proceso entra en una fase investigativa que puede extenderse hasta por 90 días, periodo en el cual las autoridades recaban pruebas, testimonios y otros elementos antes de definir si el caso pasa a juicio.

Durante este tiempo, los detenidos están bajo custodia en instalaciones del órgano de Seguridad del Estado conocidas como Villa Marista, una prisión ubicada en La Habana, en la que permanecen detenidos políticos.

Con la imputación formal, los ciudadanos panameños se enfrentan a penas que van de tres a ocho años de prisión, las cuales podrían aumentar hasta diez años si las autoridades determinan que se utilizaron medios digitales o audiovisuales para difundir los mensajes investigados.

Gestiones de la Cancillería

Desde que se conoció el caso, la Cancillería de Panamá inició las gestiones con el gobierno de Cuba para brindar toda la ayuda posible a los panameños. Esas gestiones resultaron en la liberación de las panameñas que hoy llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Sin embargo, otros siete ciudadanos siguen detenidos en Cuba.

Estos son:

Víctor Manuel Pinzón Cedeño Anthony Williams Jules Pérez Omar Gilberto Urriola Vergara Maykol Jesús Pérez Almendra Adalberto Antonio Navarro Asprilla Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena José Luis Aguirre Baruco

Información de Hellen Concepción

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