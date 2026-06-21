Cuatro personas condenadas a 48 meses de prisión por minería ilegal en Herrera

La causa penal está relacionada con un hecho registrado el 31 de enero de 2026, cuando los cuatro condenados fueron aprehendidos en flagrancia en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas.

Las Minas, Herrera/Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión [4 años] por el delito contra los recursos naturales, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en Las Minas, provincia de Herrera.

La condena fue impuesta luego que la Procuraduría General de la Nación, a través de su Personería Municipal de Las Minas, lograra la validación de cuatro acuerdos de pena para estos individuos.

En la audiencia, el personero presentó el caudal probatorio recopilado, logrando acreditar el hecho punible y la responsabilidad penal de los hoy condenados, quienes se encontraban bajo la medida cautelar de depósito domiciliario antes de aceptar su culpabilidad.

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La causa penal está relacionada con un hecho registrado el 31 de enero de 2026, cuando los cuatro condenados fueron aprehendidos en flagrancia en la comunidad de Río Negro, corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas.

Los individuos fueron encontrados realizando actividades ilícitas de exploración por minería ilegal, acciones con las cuales ocasionaron graves daños al ecosistema local y provocaron la degradación de un acuífero de la zona.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley.

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