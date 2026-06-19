Aprehenden a cinco personas por presunta extracción ilegal de minerales en Guna Yala

Recientemente fueron aprehendidos seis ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente se dedicaban a actividades relacionadas con la minería ilegal.

Cinco personas presuntamente vinculadas a actividades de extracción ilegal de minerales fueron aprehendidas en la comunidad de Nusagandí, ubicada en la comarca Guna Yala, por miembros Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), durante la operación “Guardián Verde”.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron a los ciudadanos y recopilaron elementos que fueron puestos junto a los aprehendidos a disposición de la Fiscalía de Ambiente, entidad encargada de realizar las investigaciones y trámites correspondientes.

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El Senafront informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir delitos ambientales y proteger los recursos naturales dentro de áreas vulnerables del país.

Además, la institución recordó que recientemente fueron aprehendidos seis ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente se dedicaban a actividades relacionadas con la minería ilegal.

Las autoridades mantienen los operativos de vigilancia y control para evitar la afectación de los ecosistemas y frenar actividades ilícitas dentro de las áreas protegidas y territorios comarcales.