Aprehenden a cuatro personas por minería ilegal en Herrera

La Policía Nacional y MiAmbiente permitieron el decomiso de equipos que solían usar para actividades ilícitas en el sector de Río Negro.

Herrera, Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), aprehendió a cuatro personas durante un operativo que permitió el desmantelamiento de un presunto campamento dedicado a la minería ilegal en el sector de Río Negro, provincia de Herrera.

Esta acción se realizó como parte de los esfuerzos del Equipo Multidisciplinario Especializado (EME-Ambiental), cuyo objetivo principal es combatir los delitos ambientales y proteger los recursos naturales del país. Además, informaron que, al momento de la intervención, las autoridades detectaron que los sospechosos se encargaban de realizar actividades que estaban relacionadas con la extracción ilegal de minerales en la zona.

Durante estos operativos, los agentes se encargaron de decomisar equipos y herramientas que, según las investigaciones, eran utilizadas para el desarrollo de la práctica ilícita. Entre los objetos decomisados están las plantas eléctricas, una bomba de agua, un taladro y otras herramientas, las cuales fueron aseguradas como parte del proceso legal.

Por otro lado, se dio a conocer que tanto las personas aprehendidas como los equipos aprendidos fueron remitidos a las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales y administrativos correspondientes, conforme a lo establecido por las normativas vigentes.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de actividades representan un grave riesgo para el medio ambiente, ya que provocan la contaminación de fuentes hídricas, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad, que afecta directamente a las comunidades cercanas.

Finalmente, las autoridades dieron a conocer que estos operativos se estarán realizando a nivel nacional para prevenir y a la vez sancionar la minería ilegal; a la vez hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que afecte los recursos naturales del país.

