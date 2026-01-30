Tras detención de alias 'Balín' en Colombia, 11 prófugos panameños siguen siendo buscados

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó sobre la reciente captura de ciudadanos panameños que se encontraban en el extranjero y eran buscados por las autoridades a través de Interpol. Según Fernández, estas personas estaban vinculadas a un importante grupo delincuencial dentro del territorio nacional, siendo uno de ellos el líder de la organización.

Jean Carlo Valderrama, conocido con el alias de “Balín”, presunto cabecilla del grupo criminal SAM 23, fue ubicado y capturado en la ciudad de Medellín, Colombia, tras una coordinación internacional entre las autoridades panameñas y colombianas.

“La captura se realizó en el área de Medellín, Colombia, y representa un hecho significativo tanto para Panamá como para ese país. Esto demuestra que la cooperación entre naciones de la región, como Colombia, Costa Rica y Ecuador, está dando resultados en la lucha contra el crimen organizado”, señaló Fernández.

En cuanto a los prófugos pendientes, el director indicó que, tras esta detención, aún hay alrededor de 11 personas buscadas de la lista original de 33. “Se mantienen las recompensas correspondientes y la Policía Nacional continúa con las investigaciones relacionadas con estos grupos, que siguen operando dentro del país”, explicó.

Puedes leer: Capturan en Colombia a alias 'Balín', presunto cabecilla de la pandilla SAM 23

Fernández destacó que estas acciones representan un golpe importante para las estructuras criminales que operan de manera transnacional. “El trabajo ya no es solo de Panamá, es un esfuerzo regional. Con el apoyo del presidente de la República y del ministro de Seguridad, hemos fortalecido las alianzas con las policías de países vecinos para que los crímenes transnacionales tengan consecuencias, no solo en Panamá, sino también en las zonas donde operan estos delincuentes”, agregó.

Sobre los operativos en curso, el director señaló que Panamá mantiene comunicación constante a través de Interpol y de contactos directos con las fuerzas policiales de otros países. “Panamá sigue siendo el principal proveedor de información para estas estructuras, lo que permite que las detenciones se realicen de manera rápida y eficaz, con apoyo internacional”, concluyó.

Con información de Jessica Román