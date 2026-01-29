Capturan en Colombia a alias 'Balín', presunto cabecilla de la pandilla SAM 23

La pandilla SAM 23 es considerada una de las estructuras criminales más violentas del país, con operación directa en el distrito de San Miguelito, donde se le vincula con diversos hechos delictivos.

Medellín, Colombia/Jean Carlo Valderrama, conocido con el alias de “Balín”, presunto cabecilla del grupo criminal SAM 23, fue ubicado y capturado en la ciudad de Medellín, Colombia, tras una coordinación internacional entre las autoridades panameñas y colombianas.

El ciudadano panameño mantenía una Notificación Roja de Interpol y era requerido por la justicia de Panamá por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

De acuerdo con información oficial, las autoridades colombianas ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro en la ciudad de Medellín, donde lograron la aprehensión del requerido.

Te podría interesar: Mulino se reúne con el secretario general de la OEA, el patriarca Teodoro II y el presidente electo de Chile

Durante el operativo, Valderrama se encontraba acompañado de otras cinco personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Alias “Balín” figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas, con una recompensa de 30 mil dólares ofrecida por información que condujera a su captura.

La pandilla SAM 23 es considerada una de las estructuras criminales más violentas del país, con operación directa en el distrito de San Miguelito, donde se le vincula con diversos hechos delictivos.