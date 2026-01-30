Policía ya tiene identificado vehículo y varias personas vinculadas al homicidio del hijo de Jr. Ranks

Fernández resaltó además la importancia de la colaboración de la comunidad para aportar información que ayude a resolver estos crímenes, especialmente en áreas vulnerables como Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se pronunció sobre el trágico asesinato de un menor de 13 años, hijo del cantante de género urbano Juan Vargas, conocido como Jr. Ranks, ocurrido la noche del miércoles en el sector 16 de Junio, en la barriada de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. En el ataque, un joven de 21 años resultó herido.

Según Fernández, el hecho está vinculado al crimen organizado. “Este lamentable atentado tiene que ver con el crimen organizado. Recientemente se dio un cambio de medida a domiciliaria a un líder de una de las pandillas de Colón, y no descartamos que eso tenga relación con esta situación”, indicó.

El director de la Policía explicó que la institución ya ha avanzado en las investigaciones. “Ya tenemos un vehículo que fue parte de este hecho y varias líneas de investigación, así como la identificación de algunas personas que participaron en el ataque”, agregó. Fernández resaltó además la importancia de la colaboración de la comunidad para aportar información que ayude a resolver estos crímenes, especialmente en áreas vulnerables como Colón.

El ataque ocurrió cuando varios individuos llegaron al lugar a bordo de un vehículo, descendieron y realizaron múltiples detonaciones contra un grupo de personas que se encontraba conversando en el área. El menor falleció al ingresar al Hospital Manuel Amador Guerrero, mientras que el joven de 21 años permanece bajo atención médica.

Tras el hecho, la Policía Nacional acordonó la escena a la espera del personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, que iniciaron las diligencias correspondientes. Por el momento no se registran aprehendidos.

Este es el segundo homicidio registrado en Puerto Escondido en lo que va del año 2026, en medio de un aumento de hechos violentos que las autoridades buscan mitigar mediante operativos y cooperación con la comunidad.

Con información de Jessica Román