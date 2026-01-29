Hijo del cantante Jr. Rank fallece tras ataque con arma de fuego en Colón

Colón, Colón/Un menor de 13 años perdió la vida y un joven de 21 años resultó herido tras un ataque directo con arma de fuego registrado la noche de este miércoles en el sector 16 de Junio, en la barriada de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

De acuerdo con información confirmada por fuentes en el lugar, el menor fallecido era hijo del cantante y compositor panameño de género urbano Juan Vargas, conocido artísticamente como Jr. Rank.

Según versiones preliminares, varios individuos llegaron al sitio a bordo de un vehículo, descendieron del mismo y, sin mediar palabras, realizaron múltiples detonaciones contra un grupo de personas que se encontraba conversando en el área. Como resultado del ataque, dos personas fueron impactadas por los disparos.

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde el menor ingresó sin signos vitales. En tanto, el otro herido, un hombre de 21 años de edad, recibió una herida de bala en el muslo de la pierna derecha y se mantiene bajo atención médica.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, a la espera de personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia y dar con los responsables.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles móviles del ataque, mientras continúan las diligencias para recabar evidencias y testimonios. Por el momento no hay aprehendidos.

Es el segundo homicidio que se registra en Puerto Escondido en lo que va del año 2026.

Con información de Néstor Delgado