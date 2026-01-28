Incidente en el Centro Penitenciario La Joyita deja un recluso herido

Según el Ministerio de Gobierno, el enfrentamiento se originó por una disputa entre privados de libertad relacionada con la presunta llegada de sustancias ilícitas al penal.

Ciudad de Panamá/Un incidente violento se registró en el centro penitenciario La Joyita, donde un privado de libertad resultó herido con arma blanca, según informó el Sistema Penitenciario a través de un comunicado oficial. El recluso lesionado fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

De acuerdo con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, tras el suceso se aplicaron las acciones disciplinarias correspondientes a los involucrados, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones dentro de los centros penitenciarios.

¿Qué provocó el incidente?

Según el Ministerio de Gobierno, el enfrentamiento se originó por una disputa entre privados de libertad relacionada con la presunta llegada de sustancias ilícitas al penal. Las autoridades señalaron que este tipo de conflictos pone en evidencia intentos constantes de vulnerar la seguridad del centro.

“Hemos tenido invasiones de personas que han ido llegando a terrenos del Estado y debemos resolver ese problema. Estamos viendo que están enviando armas, drogas y teléfonos, y ya no lo hacen únicamente mediante drones u otros mecanismos, sino que sencillamente se atreven a cruzar perímetros cercanos a la cárcel”, afirmó la ministra Montalvo.

Añadió que, gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional en conjunto con el equipo de custodios del centro penitenciario, se logró evitar el ingreso de la mercancía prohibida. No obstante, durante la situación se produjo una confrontación entre los internos, quienes se disputaban responsabilidades por el intento fallido de introducir estos objetos.

La ministra de Gobierno reiteró que estos hechos responden a la vulneración de la seguridad del centro penitenciario, producto de la invasión de terrenos cercanos y el envío de distintos objetos prohibidos, situación que las autoridades aseguran estar enfrentando con mayor vigilancia y controles.

Con información de Luis Mendoza.