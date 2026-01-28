Aprehenden en Burunga a un individuo requerido por homicidio doloso

El individuo mantiene antecedentes penales, entre ellos un caso por homicidio ocurrido durante una riña registrada en enero de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 28 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, al ser requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso.

La captura se efectuó mediante una diligencia de allanamiento y registro, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, donde las autoridades lograron ubicar al ciudadano y proceder con su aprehensión.

De acuerdo con los informes oficiales, el individuo mantiene antecedentes penales, entre ellos un caso por homicidio ocurrido durante una riña registrada en enero de 2026.

El aprehendido será puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.