Condenan a trabajador de finca por robar cuatro reses en Veraguas

El hombre deberá cumplir ocho años de prisión tras ser hallado culpable de hurto pecuario. El caso ocurrió en una finca del distrito de Soná, donde se apoderó de cuatro cabezas de ganado valoradas en más de B/.3,400.

Un hombre fue condenado a 96 meses de prisión (ocho años) por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto pecuario, luego de que la Fiscalía Regional de Veraguas demostrara su responsabilidad durante un juicio oral.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Juicio mediante la sentencia N.° 41 del 19 de junio de 2026, que además impuso al condenado una pena accesoria de 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la sanción principal.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que permitieron acreditar tanto la comisión del delito como la participación del acusado.

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La investigación se relaciona con un hecho ocurrido el 16 de febrero de 2024 en la comunidad de Dos Bocas, corregimiento de Guarumal, distrito de Soná, provincia de Veraguas.

De acuerdo con las autoridades, el condenado se desempeñaba como cuidador o trabajador de una finca y se apoderó de cuatro cabezas de ganado de raza cebú, valoradas en B/.850 cada una, causando una afectación económica de aproximadamente B/.3,400 al propietario.

La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que correspondan, conforme a lo establecido por la Constitución y la ley.