Detención provisional para doce personas por fabricar camisetas falsificadas de Panamá en taller clandestino

En dos residencias de Las Arboledas, Panamá Oeste, donde operaba un taller clandestino que producía y distribuía camisetas que imitaban los uniformes oficiales de la Selección Nacional de fútbol.

Doce personas quedaron bajo detención provisional tras un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público que desarticuló un presunto taller clandestino de falsificación de camisetas de la Selección Nacional de Panamá en la provincia de Panamá Oeste.

La acción, denominada Operación Tarjeta Roja, se ejecutó mediante diligencias de allanamiento en dos residencias ubicadas en Las Arboledas y fue dirigida por la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática de la Procuraduría General de la Nación, que imputó a los detenidos por el delito contra la propiedad industrial.

Entre los aprehendidos figuran tres ciudadanos panameños y nueve de nacionalidad peruana. Según las investigaciones preliminares, las viviendas funcionaban como centro de producción y distribución mayorista de prendas que imitaban los uniformes oficiales del equipo nacional de fútbol, confeccionadas con equipos industriales de costura y bordado.

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Lo que decomisaron las autoridades

Durante el operativo se incautaron 316 camisetas falsificadas de diversos colores, maquinaria industrial de costura y bordado, láminas con el logotipo de una reconocida marca deportiva, láminas con el emblema de la selección nacional, impresoras, dos computadoras portátiles, teléfonos celulares y rollos de tela en colores blanco, azul y rojo.

La Policía Nacional advirtió que este tipo de actividades vulnera los derechos de propiedad industrial y genera pérdidas económicas a las empresas y organizaciones titulares de las marcas registradas.