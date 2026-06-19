Desmantelan taller clandestino que fabricaba camisetas falsas de la Sele en Panamá Oeste

Durante el operativo fueron aprehendidas 12 personas, entre ellas tres ciudadanos panameños y nueve de nacionalidad peruana.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió desarticular un presunto centro de producción y distribución de camisetas falsificadas de la Selección Nacional de Panamá que operaba en la provincia de Panamá Oeste.

La acción, denominada Operación Tarjeta Roja, estuvo dirigida a combatir los delitos contra la propiedad industrial y se desarrolló mediante diligencias de allanamiento en dos residencias ubicadas en Las Arboledas.

Durante el operativo fueron aprehendidas 12 personas, entre ellas tres ciudadanos panameños y nueve de nacionalidad peruana. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las viviendas funcionaban como un taller clandestino donde se confeccionaban camisetas que imitaban las utilizadas por la selección panameña de fútbol.

Las autoridades informaron que las prendas eran elaboradas con equipos especializados y posteriormente preparadas para su distribución y venta al por mayor.

Entre los indicios decomisados figuran 316 camisetas falsificadas de diversos colores, maquinaria industrial de costura y bordado, láminas con el logotipo de una reconocida marca deportiva, láminas con el emblema de la selección nacional, impresoras, dos computadoras portátiles, teléfonos celulares y rollos de tela en colores blanco, azul y rojo.

La Policía Nacional destacó que este tipo de actividades afecta los derechos de propiedad industrial y genera perjuicios económicos a las empresas y organizaciones titulares de las marcas registradas.

Los aprehendidos, junto con las evidencias incautadas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

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