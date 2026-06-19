Inadeh denuncia red que ofrece certificados falsos a cambio de dinero

El Inadeh advirtió que la utilización de certificados oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos y generar beneficios económicos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de una publicación fraudulenta en redes sociales que ofrece supuestos certificados y diplomas oficiales de la institución a cambio de dinero, sin que las personas realicen los programas de formación requeridos.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que esta práctica es completamente ilegal y busca engañar a la población mediante el uso indebido del nombre, la imagen institucional y documentos oficiales del Inadeh.

La institución recordó que todos los cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites que ofrece son totalmente gratuitos, por lo que ningún funcionario, colaborador, representante o tercero está autorizado para solicitar o recibir pagos por inscripciones, participación en cursos, certificaciones o emisión de diplomas.

Además, precisó que el número de WhatsApp difundido en la publicación fraudulenta no pertenece ni mantiene relación alguna con el Inadeh, sus funcionarios o representantes autorizados.

El instituto enfatizó que los certificados y diplomas oficiales únicamente se obtienen mediante la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación impartidos por la entidad. Asimismo, reiteró que no existe ningún mecanismo de pago para adquirir certificados, diplomas o acreditaciones.

El Inadeh advirtió que la utilización de certificados oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos y generar beneficios económicos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

Ante esta situación, la institución anunció que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra los responsables de la publicación fraudulenta y contra cualquier persona que utilice el nombre del Inadeh para ofrecer certificados, diplomas o servicios no autorizados.

La entidad exhortó a la población a no realizar pagos, evitar compartir información personal con terceros y verificar cualquier información relacionada con sus servicios exclusivamente a través de los canales oficiales del instituto.

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