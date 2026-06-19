Inadeh denuncia red que ofrece certificados falsos a cambio de dinero

El Inadeh advirtió que la utilización de certificados oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos y generar beneficios económicos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

Sede Inadeh / Inadeh

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de una publicación fraudulenta en redes sociales que ofrece supuestos certificados y diplomas oficiales de la institución a cambio de dinero, sin que las personas realicen los programas de formación requeridos.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que esta práctica es completamente ilegal y busca engañar a la población mediante el uso indebido del nombre, la imagen institucional y documentos oficiales del Inadeh.

La institución recordó que todos los cursos, programas de capacitación, certificaciones y trámites que ofrece son totalmente gratuitos, por lo que ningún funcionario, colaborador, representante o tercero está autorizado para solicitar o recibir pagos por inscripciones, participación en cursos, certificaciones o emisión de diplomas.

Además, precisó que el número de WhatsApp difundido en la publicación fraudulenta no pertenece ni mantiene relación alguna con el Inadeh, sus funcionarios o representantes autorizados.

El instituto enfatizó que los certificados y diplomas oficiales únicamente se obtienen mediante la participación, asistencia y aprobación de los programas de formación impartidos por la entidad. Asimismo, reiteró que no existe ningún mecanismo de pago para adquirir certificados, diplomas o acreditaciones.

El Inadeh advirtió que la utilización de certificados oficiales con fines de lucro y la promoción de servicios no autorizados podrían constituir conductas contrarias a la ley, al inducir a error a los ciudadanos y generar beneficios económicos mediante el uso indebido de la imagen institucional.

Fake News que circulan a nombre del Inadeh
Fake News que circulan a nombre del Inadeh / Inadeh

Ante esta situación, la institución anunció que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes contra los responsables de la publicación fraudulenta y contra cualquier persona que utilice el nombre del Inadeh para ofrecer certificados, diplomas o servicios no autorizados.

La entidad exhortó a la población a no realizar pagos, evitar compartir información personal con terceros y verificar cualquier información relacionada con sus servicios exclusivamente a través de los canales oficiales del instituto.

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