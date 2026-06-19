Cepanim: Dirigente de jubilados cuestiona y pide rebaja en tasas de canje del Banco Nacional

El grupo de jubilados Mundos convocó a una concentración pacífica en las sedes del Banco Nacional el próximo 24 de junio para solicitar mejores condiciones de negociación.

Ciudad de Panamá/Guillermo Cortés, dirigente del movimiento de jubilados Mundos, se refirió a las condiciones de negociación establecidas por el Banco Nacional de Panamá para el cobro del Cepanim.

Criticó que la institución esté cobrando descuentos excesivos por cambiar los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Y es que el Banco Nacional fijó sus tasas de descuento por cambiar el Cepanim entre el 15% y 26%, dependiendo del tiempo de vencimiento de cada certificado, los cuales tienen fechas de vencimiento entre 3 y 6 años.

Para Cortés, debe existir una fórmula bancaria para bajar ese interés de cobro y permitir que los beneficiarios obtengan un mayor porcentaje de cada Cepanim.

"Hemos esperado estos dineros por más de 50 años, y nos sentimos incómodos porque ayer escuchamos al presidente que dijo que eso era un asunto del banco", manifestó Cortés.

En ese sentido, pidió al mandatario José Raúl Mulino una intervención para que dialogue con el gerente del Banco Nacional y le solicite que se mejoren las tasas planteadas por la institución para el cambio del beneficio antes de la fecha de redención.

Según explicó el Banco Nacional, el descuento será sobre el monto total de cada certificado, de la siguiente manera:

Si su Cepanim vence en 3 años, el banco le aplicará un descuento del 15% sobre el monto total para canjearlo.

el banco le aplicará un descuento del Si su certificado vence 4 años: le aplicarán un 20% de descuento sobre el monto total.

le aplicarán un sobre el monto total. Si vence en 5 años: le cobrarán un 23% por canjear su Cepanim.

le cobrarán un Mientras que si vence en 6 años, el descuento total que le aplicarán será de un 26%.

El dirigente de jubilados lamentó que la mayoría de los beneficiarios esté enfrentando problemas económicos debido al bajo monto de las pensiones que reciben, y que encima de todo se les quite un porcentaje tan alto.

Evidenció el caso de un conocido, quien cobró un certificado de Cepanim por $200.00 y bajo estas condiciones el banco le cobró $42.00 por cambiarselo.

Tiene que haber una fórmula. El Banco Nacional pretende quitarnos un 21% después de haber esperado 50 años. Presidente, haga justicia, hable con el gerente del banco para que no se siga maltratando a una gente que tiene una vida miserable y eso lo sabe todo el país", expresó.

Fechas de redención establecidas

El Decreto 19 de 2026 establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los Cepanim y fija las siguientes fechas para la redención total de los certificados, de acuerdo con cada período histórico, es decir, para el cobro del 100% del certificado deberán esperar de 3 años a 6 años, dependiendo de la fecha en que se le haya pagado.

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

Otros usos del Cepanim

El MEF explicó que las personas que mantienen hipotecas en mora al 31 de diciembre de 2021 con el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Caja de Seguro Social (CSS), la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá pueden utilizar su Cepanim para ponerse al día, reconociéndose hasta el 100% de su valor.

Asimismo, el certificado puede aplicarse al pago de deudas existentes a esa misma fecha con instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Además, el documento puede servir como garantía en procesos judiciales y como medio de pago en comercios legalmente establecidos en el país, de acuerdo con las políticas de cada establecimiento.

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