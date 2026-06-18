Reciclaje busca convertirse en una alternativa económica y ambiental en Panamá

En Panamá, diversas iniciativas buscan aprovechar materiales como plástico y vidrio para convertirlos en artículos que puedan incorporarse nuevamente al mercado.

Ciudad de Panamá/El reciclaje dejó de ser visto únicamente como una práctica ambiental y comienza a tomar fuerza como una oportunidad para generar economía circular, mediante la transformación de residuos en nuevos productos útiles.

En Panamá, diversas iniciativas buscan aprovechar materiales como plástico y vidrio para convertirlos en artículos que puedan incorporarse nuevamente al mercado, como es el caso de bloques de construcción elaborados a partir de arena de vidrio y plástico reciclado.

Alisson Batista, de la Fundación Bliss Tierra, explicó que este tipo de materiales pueden cumplir funciones similares a los bloques tradicionales.

“Haciéndolos de arena de vidrio y de plástico, esto se puede usar para la planta baja de una casa; en el segundo piso no se puede utilizar porque es un bloque no estructural”, detalló.

Además de materiales para construcción, el plástico reciclado también puede convertirse en mobiliario. Empresas y proyectos nacionales trabajan en la elaboración de sillas, mesas y otros productos a partir de plástico recuperado.

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Sharit Escalante, de Clandestino Lab, explicó que reciben plástico triturado y separado por colores para luego transformarlo en nuevas piezas.

“Las recicladoras panameñas nos mandan el plástico triturado y separado por colores, y eso se comprime y se vuelve una lámina”, indicó.

Según Escalante, la variedad de productos que pueden fabricarse es amplia, desde muebles para hogares hasta piezas destinadas a oficinas. Además, algunos de estos materiales ya han comenzado a exportarse hacia otros países.

La economía circular también incluye la creación de abonos y fertilizantes amigables con el ambiente, elaborados a partir de materia orgánica como café, plátano y huesos, contribuyendo al cuidado de los suelos.

Actualmente, Panamá genera alrededor de 1.8 millones de toneladas de residuos al año, pero únicamente una pequeña parte es reciclada. Esta situación representa una oportunidad perdida, ya que, según especialistas, podrían aprovecharse estos materiales para crear productos útiles y generar ingresos.

Transformar los desechos en recursos se plantea así como una alternativa para reducir el impacto ambiental y desarrollar nuevas oportunidades económicas para el país.

Con información de María De Gracia