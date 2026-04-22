De desechos a oportunidades: reciclaje impulsa empleo e innovación en Panamá

El impacto de estas iniciativas ya es significativo. En menos de siete años, el proyecto ha logrado reciclar más de 2,000 toneladas de desechos, convirtiéndolos en productos útiles para distintos sectores.

Ciudad de Panamá/Lo que para muchos es basura, en otros espacios se está transformando en una fuente de empleo y en soluciones innovadoras para el aprovechamiento de residuos. Botellas de vidrio que terminan convertidas en vasos utilizados en hoteles y restaurantes, o plásticos que se procesan para transformarse en materia prima de la industria textil, son parte de esta nueva dinámica.

En estos centros de reciclaje, los materiales pasan por procesos industriales que permiten darles una segunda vida. Incluso, desechos como fragmentos de tubos plásticos pueden ser reutilizados para la elaboración de prendas de vestir.

“Nos llega a nosotros, lo compramos a un valor, lo procesamos, lo trituramos, lo empacamos y lo exportamos”, explicó Adrián Almeida, de la Fundación Remar, al detallar el proceso de transformación de los residuos.

El impacto de estas iniciativas ya es significativo. En menos de siete años, el proyecto ha logrado reciclar más de 2,000 toneladas de desechos, convirtiéndolos en productos útiles para distintos sectores.

Desde la organización Trashforma destacan la diversidad de artículos que pueden elaborarse a partir de materiales reciclados: “Infinidad de cosas, por ejemplo, mesas, picnics, basureros, mobiliario para parques".

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Más allá del beneficio ambiental, estas iniciativas también tienen un fuerte componente social. Más de 200 personas en riesgo social han encontrado una oportunidad laboral en estos proyectos, muchas de ellas en procesos de rehabilitación.

“Tiene un impacto económico, estamos ayudando al ambiente y, además, lo más importante es que estamos en Chilibre en la Fundación Remar”, indicó Gladys Bernett, directora de Innovación Gubernamental del Senacyt.

Uno de los procesos más innovadores es el uso de maquinaria capaz de transformar plástico reciclado en madera plástica, un material resistente que puede ser utilizado en infraestructura urbana.

En un país donde la gestión de desechos sigue siendo un desafío, iniciativas como estas evidencian la importancia del reciclaje como herramienta para reducir el impacto ambiental, generar empleo y promover un modelo más sostenible.

Con información de Kayra Saldaña