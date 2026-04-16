Universidad de Panamá impulsa campaña de reciclaje de jeans con impacto social

Las prendas donadas serán reutilizadas como materia prima para la confección de bolsos escolares, que posteriormente serán entregados a niños de la escuela El Salado, ubicada en el Copé de La Pintada.

Ciudad de Panamá/En un esfuerzo conjunto por fomentar la sostenibilidad y el apoyo a comunidades vulnerables, la Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE), en alianza con la marca American Eagle, lanzó la campaña “Recicla tu Jeans”, dirigida a toda la comunidad universitaria.

La iniciativa tiene como objetivo recolectar pantalones de mezclilla en desuso para darles una segunda vida. Las prendas donadas serán reutilizadas como materia prima para la confección de bolsos escolares, que posteriormente serán entregados a niños de la escuela El Salado, ubicada en el Copé de La Pintada.

La jornada de acopio se realizará el miércoles 22 de abril de 2026, en un horario de 11:00 a.m. a 12:00 m.d., en la marquesina de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Las autoridades exhortan a estudiantes y administrativos a preparar con antelación sus donaciones para participar en esta actividad de corta duración.

Además de promover el reciclaje y reducir el impacto ambiental de la industria textil, la campaña busca generar un beneficio directo en la educación rural del país.

Como incentivo, los participantes recibirán un cupón de descuento de 15 dólares por cada jean donado, aplicable a la compra de un pantalón en tiendas American Eagle. Los organizadores aclararon que el descuento no es canjeable por dinero, no es transferible, ni acumulable con otras promociones, y deberá utilizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la donación.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles o visitar su sitio web institucional.