Facultades de la Universidad de Panamá se alinean y migran a clases virtuales por crisis de movilidad

Panamá/La Universidad de Panamá ha comenzado a ajustar su dinámica académica y administrativa en respuesta a la crisis de movilidad provocada por el cierre del Puente de las Américas, una situación que impacta directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente a aquellos provenientes de Panamá Oeste.

A través de un comunicado oficial, el rector Eduardo Flores Castro anunció que, a partir del miércoles 8 de abril, los colaboradores residentes en Panamá Oeste deberán hacer uso de sus tiempos compensatorios o vacaciones acumuladas. En los casos donde esto no sea posible, se instruyó a las autoridades a implementar la modalidad de teletrabajo.

En el ámbito académico, la institución recomendó a los docentes adoptar alternativas como la asignación de trabajos especiales o la implementación de clases virtuales, particularmente para aquellos cursos con estudiantes afectados por las dificultades de traslado.

En esa misma línea, varias facultades han decidido reforzar estas medidas para garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo a la comunidad universitaria.

El decano de la Facultad de Derecho anunció que este martes 7 de abril se suspenden las clases presenciales en el turno nocturno. Además, para el miércoles 8 de abril, la suspensión se extiende a todos los turnos, solicitando a los docentes impartir sus clases en modalidad virtual.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, José Montaña comunicó que las clases correspondientes a los turnos vespertino y nocturno de este martes serán virtuales, como una medida para salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

De igual forma, las Facultades de Humanidades y Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad informaron la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno para este martes, solicitando a los docentes trasladar sus clases al formato virtual durante esas jornadas.

Estas decisiones reflejan una respuesta coordinada dentro de la universidad frente a una situación extraordinaria que ha alterado la movilidad en la capital, obligando a replantear tanto la enseñanza como la gestión institucional.

Mientras se mantenga la emergencia vehicular, las autoridades universitarias continuarán evaluando medidas que permitan sostener las actividades académicas sin comprometer la seguridad de su comunidad.