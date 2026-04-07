Puente de las Américas: Inicia inspección por parte de las autoridades tras incendio

Hasta el momento, no se ha informado cuándo podría reabrirse el puente , ni si se implementará un plan de reapertura gradual.

Un contingente de instituciones del Estado llegó la mañana de este martes al puente de las Américas para iniciar las inspecciones técnicas, luego del incendio registrado en la tarde del lunes en la parte inferior de la estructura, en el sector conocido como La Boca, en una zona cercana a la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

Las diligencias comenzaron aproximadamente a las 9:20 a.m., cuando funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a otras entidades, ingresaron al área para evaluar las condiciones del puente.

Imágenes captadas en el lugar muestran una escena inusual: el puente de las Américas permanece completamente vacío, sin tránsito vehicular, debido a su cierre preventivo.

En la parte inferior de la estructura, equipos técnicos ya iniciaron los primeros trabajos de inspección, que incluirían recorridos a pie por las zonas afectadas.

Amplio despliegue institucional

En el sitio se observó la presencia de múltiples entidades, entre ellas:

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Cuerpo de Bomberos

Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)

Autoridad del Canal de Panamá

Ministerio de Salud

Autoridad Marítima de Panamá

Universidad de Panamá

Universidad Tecnológica de Panamá

Este despliegue busca abordar tanto la evaluación estructural como la investigación del incidente.

Las autoridades desarrollan dos diligencias simultáneas:

Evaluación estructural, a cargo del MOP, para determinar el estado del acero y el concreto del puente tras el incendio. Investigación del origen del fuego, liderada por la Dirección Nacional de Investigación de Incendios, con apoyo de criminalística y del Ministerio Público, para esclarecer qué provocó el siniestro en los camiones cisterna, que cobró la vida de un hombre nicaragüense.

Sin fecha para reapertura

Hasta el momento, no se ha informado cuándo podría reabrirse el puente, ni si se implementará un plan de reapertura gradual.

Las autoridades indicaron que primero completarán las inspecciones antes de emitir un informe oficial con los resultados y las medidas a seguir.

Mientras tanto, conductores —especialmente desde Panamá Oeste— continúan a la espera de soluciones ante las afectaciones en la movilidad. El MOP aseguró que en las próximas 24 horas se debería producir una respuesta.

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