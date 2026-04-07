Cierre del puente de las Américas: Estos son los horarios, rutas y desvíos para conductores, usuarios y residentes

El teniente explicó que el desarrollo del operativo en horas de la tarde estará sujeto a la evaluación que realice el Ministerio de Obras Públicas sobre el estado del puente de las Américas.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional activó un operativo especial de inversión de carriles para mitigar el impacto vehicular generado por el cierre del puente de las Américas, una de las principales conexiones entre la ciudad de Panamá y el oeste del país.

El teniente Joel Gaitán, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, explicó que la medida se implementó y mantendrá este martes con ajustes según el flujo vehicular.

El oficial detalló que diariamente más de 45 mil vehículos se movilizan desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital, utilizando habitualmente dos vías principales. Sin embargo, ante la reducción a una sola estructura operativa, se ha requerido aplicar medidas extraordinarias.

Gaitán indicó que desde las 3:00 a.m. comenzó a registrarse un incremento masivo de vehículos, lo que llevó a iniciar la inversión de carriles a partir de las 4:00 a.m., en un tramo que va desde Vista Alegre hasta Centennial, en donde luego se reduce a dos carriles y es en donmde se mantiene el tráfico más denso.

El operativo consiste en habilitar carriles en sentido contrario para facilitar el flujo hacia la ciudad, con ajustes progresivos a medida que disminuye el tráfico.

Las autoridades prevén mantener esta estrategia hasta aproximadamente las 9:00 a.m., dependiendo del comportamiento del tránsito.

Plan para la tarde dependerá del MOP

El teniente explicó que el desarrollo del operativo en horas de la tarde estará sujeto a la evaluación que realice el Ministerio de Obras Públicas sobre el estado del puente de las Américas.

No obstante, la Policía Nacional mantiene personal y recursos listos para ejecutar una nueva inversión de carriles desde las 2:30 p.m., en sentido contrario, es decir, desde la ciudad hacia Panamá Oeste, el cual iría desde Centennial hasta Burunga. A partir de esta hora, solo quedará habilitado un carril hacia Panamá.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar maniobras peligrosas como giros en U en puntos no autorizados, especialmente en zonas como Centenario y Merca Panamá.

También se advirtió que quienes utilicen el carril invertido no podrán acceder a salidas intermedias, ya que el ingreso es controlado y la salida se realiza únicamente al final del tramo habilitado.

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Apoyo a residentes de áreas afectadas

Ante la situación registrada el día de ayer, cuando personas intentaban cruzar a pie el puente, la Policía coordinó con MiBus el traslado de usuarios mediante unidades de transporte público.

Además, se habilitó una ruta alterna entre Cocolí y el puente Centenario, con apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá, para facilitar la movilidad de residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.

Aunque no se han establecido restricciones formales para vehículos de carga, las autoridades recomendaron evitar circular durante los horarios de inversión de carriles, debido a la reducción de espacio y el alto volumen de autos particulares.

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