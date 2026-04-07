Incendio en el puente de las Américas: Carriles invertidos en la vía Centenario y tranque hacia Paraíso; así está el tráfico

Ante este panorama, los afectados han solicitado la intervención de las autoridades para reforzar la supervisión en las paradas y evitar cobros excesivos, además de mejorar la disponibilidad del servicio.

Panamá/El tráfico hacia la ciudad de Panamá sigue bajo medidas de contigencia la mañana de este martes, horas después de la explosión que obligó al cierre del puente de las Américas, situación que ha generado una alta carga vehicular en rutas alternas.

Como medida para aliviar la congestión, las autoridades implementaron una inversión de carriles por el puente Centenario, habilitando un cuarto carril en dirección hacia la ciudad. Esta acción ha permitido mejorar parcialmente la movilidad en ese tramo, donde por momentos el tráfico se mantiene fluido.

Esta medida se mantendrá al menos durante las próximas 24 horas mientras que el Ministerio de Obras Públicas realice las evaluaciones para confirmar si el puente de las Américas es seguro para los vehículos.

Sin embargo, en otros puntos de la vía Interamericana y en la autopista Arraiján - La Chorrera el comportamiento vehicular ha sido aún más irregular con mayor incidencia que lo habitual.

De acuerdo con reportes en el lugar, el carril adicional ha presentado lapsos de fuerte congestionamiento, aunque en otros momentos se observa con circulación expedita.

La situación es distinta para quienes toman el desvío hacia Paraíso, donde el tráfico se mantiene severamente afectado. Conductores reportan velocidades de hasta 4 kilómetros por hora..

A esta situación se suman las quejas de usuarios del transporte público provenientes del oeste del país, quienes denuncian la escasez de buses en las paradas. Algunos pasajeros aseguran que han tenido que recurrir al transporte alternativo, donde se están cobrando tarifas de hasta cinco dólares para llegar a la ciudad.

Ante este panorama, los afectados han solicitado la intervención de las autoridades para reforzar la supervisión en las paradas y evitar cobros excesivos, además de mejorar la disponibilidad del servicio.

Por otro lado, se informó que los accesos de emergencia hacia el carril habilitado en el puente Centenario permanecen cerrados y bajo custodia de unidades de tránsito, permitiendo el paso únicamente en casos debidamente justificados.

Las autoridades reiteran el llamado a la paciencia y a conducir con precaución, mientras se mantienen las medidas para mitigar el impacto del cierre del Puente de las Américas tras la emergencia registrada.

Información de Heady Leane Morán

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