La UE aprueba primer tratamiento contra el cáncer con inyector portátil

Esta solución está siendo examinada por las autoridades reguladoras de varios países, entre ellos Estados Unidos, Japón y China, precisa el grupo farmacéutico.

El gigante farmacéutico francés Sanofi anunció el lunes que había obtenido la aprobación de la Comisión Europea para el tratamiento subcutáneo contra el cáncer Sarclisa, administrado mediante un inyector adherible, para tratar el mieloma múltiple.

"Sarclisa es el primer tratamiento contra el cáncer en la UE que se administra mediante un inyector portátil y mediante inyección [subcutánea] manual, lo que permite una administración flexible en el domicilio de los pacientes o en los ambulatorios", señala Sanofi en un comunicado.

"Con esta nueva opción aprobada, tenemos la oportunidad de reducir la presión sobre los sistemas sanitarios y, al mismo tiempo, damos mayor flexibilidad y comodidad en los cuidados del paciente", explica Mohamad Mohty, profesor de hematología en la Sorbona, citado en el comunicado.

Esta solución está siendo examinada por las autoridades reguladoras de varios países, entre ellos Estados Unidos, Japón y China, precisa el grupo farmacéutico.

En abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aplazó tres meses su decisión que, según Sanofi, se dará a conocer a finales de julio.

El mieloma múltiple es una forma de cáncer de las células plasmáticas, causado por una producción anormal de células en el interior del plasma, que se multiplican y se acumulan en la médula ósea, desplazando las células sanas e impidiéndoles funcionar con normalidad.

Desde su lanzamiento en 2020, Sarclisa, un anticuerpo monoclonal, fue aprobado en casi 60 países y recetado a 70.000 pacientes en todo el mundo.