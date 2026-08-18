Japón afirma que cooperación entre EEUU y Corea del Sur es "fundamental" para la seguridad regional

Durante una visita a Australia, Shinjiro Koizumi se pronunció firmemente a favor de la cooperación en materia de seguridad con Washington, su principal aliado en defensa, y con su vecina Seúl.

Sídney, Australia/El ministro de Defensa de Japón afirmó este martes que la cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos es "fundamental" para la seguridad regional, después de que el presidente Donald Trump sembrara dudas al reducir la escala de los ejercicios conjuntos con Seúl.

Durante una visita a Australia, Shinjiro Koizumi se pronunció firmemente a favor de la cooperación en materia de seguridad con Washington, su principal aliado en defensa, y con su vecina Seúl.

"Dado que Japón se enfrenta al entorno de seguridad más grave y complicado de la posguerra, la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es fundamental para la paz y la estabilidad de la región", aseguró Koizumi a los periodistas.

La reunión entre Japón y Australia en Canberra se llevó a cabo horas después de que Trump elogiara su relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y arremetiera contra Corea del Sur por no ayudar a Washington a combatir a Irán.

Al ser preguntado sobre los comentarios de Trump, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, dijo que su país estaba "muy preocupado por el programa nuclear de Corea del Norte, así como por su programa de misiles, y hemos dejado claro ese punto de manera constante".

"Creo que en el mundo lleno de desafíos a los que nos enfrentamos (...) y hay muchos desafíos, pero Corea del Norte es la responsable de bastantes de ellos", agregó.