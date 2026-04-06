Cierre del puente de las Américas: canal de Panamá habilita corredor logístico como vía alternativa

El tramo abierto comprende la vía entre la carretera Brujas y el puente Centenario

Tras la emergencia que obligó al cierre temporal del puente de las Américas, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la apertura excepcional del Corredor Logístico para aliviar el tráfico en el sector oeste.

La medida entrará en vigor a partir de mañana, martes 7 de abril de 2026, iniciando operaciones a las 4:00 a. m. Esta acción se realiza en coordinación directa con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Ruta Habilitada

El tramo abierto comprende la vía entre la carretera Brujas y el puente Centenario. El objetivo principal es facilitar la movilidad de los residentes de las comunidades de:

Veracruz

Panamá Pacífico

A pesar de la situación de emergencia en la infraestructura vial del país, la ACP confirmó que las operaciones de tránsito por la vía interoceánica continúan desarrollándose con normalidad, sin afectaciones por el momento.

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En el comunicado, la institución aprovechó para agradecer la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y otras entidades que han atendido la crisis desde el primer momento. Asimismo, la administración del Canal expresó su solidaridad con todos los ciudadanos afectados por el cierre del puente.

Las autoridades recomiendan a las personas que residen en el área oeste planificar su salida con antelación, ya que el flujo vehicular se concentrará en las vías alternas hacia el puente Centenario.