Largas filas e incertidumbre en Albrook por falta de transporte hacia Panamá Oeste tras cierre del puente de las Américas

El panorama, marcado por el tráfico y la incertidumbre, ha convertido el regreso a casa en una espera prolongada para los usuarios, quienes permanecen a la expectativa de soluciones.

Ciudad de Panamá/Una gran cantidad de personas se mantiene en extensas filas en la Terminal de Transporte de Albrook, en espera de trasladarse hacia Panamá Oeste, en medio de las complicaciones generadas por el cierre del puente de las Américas.

Se trata de usuarios que diariamente utilizan esta terminal para regresar a sus hogares; no obstante, la situación se ha tornado complicada debido a la suspensión del tránsito en esta importante vía, que será sometida a una evaluación técnica con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes la utilizan.

Entre los principales reclamos de los pasajeros está la falta de unidades de transporte. Muchos aseguran que los buses no están llegando a la terminal, lo que ha dejado a cientos de personas sin opciones inmediatas para movilizarse hacia el oeste del país.

El panorama, marcado por el tráfico y la incertidumbre, ha convertido el regreso a casa en una espera prolongada para los usuarios, quienes permanecen a la expectativa de soluciones.

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Ante esta situación, el vocero de la terminal, Gustavo Granados, explicó que se han estado evaluando alternativas para mejorar el flujo de transporte durante la tarde.

Granados indicó que se buscaba garantizar un mayor flujo de buses durante la tarde, sin embargo, la situación en el Puente de las Américas alteró la planificación prevista.

“Hubo un primer cierre y posteriormente se logró una apertura, momento en el que algunos buses regresaron a la terminal”, explicó.

No obstante, añadió que recientemente recibió información por parte de la ATTT sobre nuevos ajustes en la circulación.

“Hace unos minutos me comunicaron que ya están haciendo la inversión de retorno hacia el interior por el Centenario, por lo que se le pidió a los transportistas que se mantienen aquí que vayan saliendo y aprovechen esta hora hacia el sentido del oeste”, señaló.

Granados detalló que desde las 4:00 p.m. se mantiene el monitoreo del transporte, inicialmente por temas relacionados con el combustible, sin embargo, la contingencia generada por el cierre del puente obligó a reacomodar la logística y reforzar la comunicación con transportistas y autoridades, con el fin de movilizar a los miles de usuarios afectados.

Con información de Luis Jiménez