Mulino advierte día 'complejo' y Mitradel recomienda teletrabajo este martes por cierre del puente de las Américas

Autoridades recomiendan flexibilizar los horarios de ingreso para colaboradores que residen en Panamá Oeste, así como para quienes viven en la capital y laboran en esa zona.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que este martes será un día “complejo” para miles de ciudadanos, tras los hechos ocurridos en el sector de La Boca, debajo del Puente de las Américas, que obligaron al cierre de esta importante vía.

En su pronunciamiento, el mandatario señaló que la movilización hacia los puestos de trabajo será irregular, especialmente para quienes se trasladan entre Panamá Oeste y la ciudad capital. Por ello, solicitó tanto a ministros como a directores de entidades públicas y al sector privado "tomar las consideraciones necesarias" frente a la situación, mientras se espera recuperar la normalidad lo antes posible.

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Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a las empresas a implementar medidas que ayuden a mitigar el impacto en los trabajadores, ante las dificultades de desplazamiento generadas por el cierre del puente.

La entidad recomendó flexibilizar los horarios de ingreso para colaboradores que residen en Panamá Oeste, así como para quienes viven en la capital y laboran en esa zona. De igual forma, instó a promover alternativas como el teletrabajo u otras modalidades que permitan mantener la continuidad de las operaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo será reabierto el Puente de las Américas, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios que dependen de esta ruta clave para su traslado diario.