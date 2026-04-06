Incendio puente de las Américas: Inician investigación por explosión de cisternas

El siniestro reportado a las 4:12 p.m., de este lunes dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridas , dos de ellas con quemaduras de segundo grado.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que inició de oficio una investigación tras la explosión de varios vehículos tipo cisterna registrada en el sector de La Boca, cerca del puente de las Américas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación está a cargo de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que ya adelanta diligencias para determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Equipos especializados del Ministerio Público se encuentran realizando inspecciones técnicas en el área, recopilación de evidencias y entrevistas, como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido.

El caso surge tras la explosión de varios camiones cisterna en el área cercana al Puente de las Américas, un hecho que generó alarma y la movilización de unidades de emergencia.

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El siniestro reportado a las 4:12 p.m., de este lunes dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridas, dos de ellas con quemaduras de segundo grado.

Los camisas rojas trabajaron arduamente para evitar la propagación del fuego hacia tanques de depósitos y la estructura del puente de las Américas.

El fuego que alcanzó la estructura del puente provocó el cierre de la vía mientras se realizan inspecciones y se levanta un informe por parte del equipo especializado del Ministerio de Obras Públicas, el mismo que podría estar listo la tarde de este martes; en tanto, se ha realizado un operativo de inversión de carriles desde y hacia La Chorrera por la vía Centenario.